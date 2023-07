Immer mehr Baustopps in München: Lockert die Stadt die Richtlinien für Neubaugebiete?

Knickt die Stadt München vor der Bau-Lobby ein? In Neubaugebieten müssen sich Investoren an Regeln halten und auch Wohnungen mit geringen Mieten bauen. Doch in Zeiten, in denen Bauträger pleite gehen, gerät diese Regelung unter Beschuss.

31. Juli 2023 - 06:12 Uhr | Christina Hertel