"Idioten!": Maskenverweigerer bedroht Fahrgäste in S-Bahn

Ein bislang unbekannter Mann hat in einer S-Bahn mehrere Fahrgäste beleidigt und bedroht. Jetzt sucht die Bundespolizei nach Zeugen.

Sicherheitsmitarbeiter der Deutsche Bahn kontrollieren zusammen mit Polizisten der Bundespolizei die Einhaltung der Maskenpflicht am Hauptbahnhof. (Archivbild)

München - Er bezeichnete die S-Bahn-Passagiere unter anderem als "Idioten", weil sie alle eine Maske trugen. Die Bundespolizei sucht nach einem bislang unbekannten Mann, der am Dienstagnachmittag mehrere Personen beleidigt und bedroht hat.

Der Vorfall ereignete sich gegen 14.20 Uhr in einer S8 in Richtung Flughafen. Zwischen den Haltestellen Isartor und Rosenheimer Platz belästige der Unbekannte einen älteren Fahrgast. Ein 56-Jähriger zeigte Zivilcourage und stellte sich schützend vor ihn. Daraufhin schubste der aggressive Maskenverweigerer den Münchner gegen die Wand der S-Bahn, zudem drohte er ihm verbal damit, ihn "abzustechen".

Am Rosenheimer Platz verließ der Unbekannte schließlich die S-Bahn. Der unverletzte 56-Jährige brachte den Vorfall direkt danach bei der Bundespolizei am Ostbahnhof zur Anzeige. Daraufhin wurde von den Beamten umgehend eine Videoauswertung aus der S-Bahn sowie am Rosenheimer Platz veranlasst. Jetzt sucht die Bundespolizei, die wegen Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung ermittelt, nach Zeugen.

Täterbeschreibung des Unbekannten

Der Täter ist etwa 40 Jahre alt, er hat eine Glatze und sprach Hochdeutsch ohne Akzent. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Jacke, zerrissene Jeans und schwarze Turnschuhe. Wer Hinweise geben kann, soll sich bei der Bundespolizei unter Tel. 089/515 550 1111 melden.