Maxvorstadt: Bewaffneter Ladendieb rastet aus und brüllt Nazi-Parolen

Der 48-Jährige wird auf frischer Tat ertappt. Später findet die Polizei findet bei ihm zwei Messer.

Der Ladendieb sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. (Symbolbild)

Maxvorstadt – Ein Ladendieb ist am Samstag in der Maxvorstadt ausgerastet. Der Mann wütete im Laden und sitzt nun in Untersuchungshaft.

Wie die Münchner Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall bereits am Samstag gegen 14.30 Uhr in der Prielmayerstraße. Mitarbeiter eines Geschäfts hatten einen Ladendieb auf frischer Tat ertappt. Sie hielten den Mann fest, der Getränke klauen und anschließend fliehen wollte, und riefen die Polizei.

Maxvorstadt: Ladendieb brüllt Nazi-Parolen

Als die Beamten ankamen, rastete der Mann völlig aus. Laut Angaben der Polizei soll er mehrfach Beleidigungen mit Bezügen zur NS-Zeit geschrien haben. Bei der Durchsuchung des Mannes konnte die Polizei zwei Messer sicherstellen.

Der 48-Jährige wurde dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 44, zuständig für rechte Kriminalität.