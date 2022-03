Es hagelt Anzeigen: Hochzeitskorso behindert Verkehr in der Münchner City

Mit einem Autokorso im Schneckentempo hat sich eine Hochzeitsgesellschaft am Samstag in München zahlreiche Bußgeldbescheide eingehandelt.

Streifenwagen der Polizei begleiteten die Kolonne zeitweilig in Kleingruppen auf dem Weg in die Innenstadt. (Symbolbild)

Altstadt - Der Konvoi fiel zunächst auf der Autobahn 99 nahe Allach auf, beim Stopp des Hochzeitskorsos in der Galeriestraße kam es dann zur Anzeige mehrerer Verkehrsordnungswidrigkeiten.

Hochzeitskorso fällt auf A99 auf und bewegt sich in Richtung München

Wie die Polizei weiter berichtet, waren am Samstag gegen 13.40 Uhr via Notruf mehrere Fahrzeuge auf der A99 gemeldet worden, die dort offensichtlich im Rahmen einer Hochzeitsfeier durch ihre zum Teil sehr langsame Fahrweise erhebliche Verkehrsbehinderungen verursachten. Die Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord ermittelt.

Dann bewegte sich der Autokorso in Richtung München. Nachdem die Fahrzeuge in der Neuherbergstraße angehalten hatten, begleiteten Streifenwagen die Kolonne in Kleingruppen auf dem Weg in die Innenstadt.

Im Schneckentempo und mit Hupkonzert durch die Münchner Innenstadt

Auf der Leopoldstraße kam es zu weiteren Verkehrsverstößen: Unter anderem reduzierten die Fahrer der Autos die Geschwindigkeit nach Angaben der Polizei extrem, Insassen lehnten sich begleitet vom einem Hupkonzert mit dem Oberkörper aus den Autos heraus.

Auf Höhe der Galeriestraße wurden die Fahrzeuge abgestellt, die Polizeibeamten erfassten die beteiligten Fahrzeuge und stellten reihenweise Anzeigen. Die weiteren umfangreichen Ermittlungen führt die Verkehrspolizei München.