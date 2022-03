München: Mann bedroht S-Bahn-Fahrgäste mit Messer

Aufregung in einer S-Bahn zum Flughafen: Ein 52-Jähriger hat am Samstag mehrere Fahrgäste beleidigt und mit einem Messer bedroht.

Bogenhausen - Die Polizei konnte einen 52-Jährigen vorläufig festnehmen, der mehrere Fahrgäste in einer S-Bahn bedroht hat. Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Samstagnachmittag in einer S8 in Richtung Flughafen.

Zunächst beleidigte der Mann einen 20-Jährigen, im Verlauf des Streits drückte er ihn auch gegen die Zugscheibe. Nachdem sich der Jüngere befreien konnte, zog der 52-Jährige ein Messer und bedrohte sein Gegenüber damit. Eine 52-jährige Zeugin im Zug alarmierte daraufhin die Polizei und zog die Notbremse.

Daraufhin verließ der 20-Jährige den Zug am Bahnhof in Englschalking. Der 52-Jährige folgte ihm nicht, sondern suchte sie sein nächstes Opfer aus – diesmal einen 18-Jährigen, der ebenfalls in der S-Bahn saß. Auch ihn beleidigte der Mann.

Mann mit Messer in der S-Bahn unterwegs

Die zwischenzeitlich eingetroffenen Beamten des Münchner Polizeipräsidiums konnten den Messer-Mann stellen, vorläufig festnehmen und dann wenig später den Beamten der Bundespolizei übergeben.

Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten das Einhandmesser, mit dem der 52-Jährige die Fahrgäste bedroht hatte. Der Mann kam auf die Wache der Bundespolizei am Ostbahnhof und wurde nach Abschluss der Maßnahmen wieder entlassen. Das Messer wurde sichergestellt, zudem wird nun wegen Beleidigung, Bedrohung und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.