IAA: Freistaat bietet den Englischen Garten an

Die Stadt wollte die Messe aus dem Zentrum drängen. Doch die Staatsregierung will nun prominente Flächen.

So war's im vergangenen Jahr: Open Space der IAA auf dem Odeonsplatz. Für die nächst Ausgabe will der Freistaat den Englischen Garten hergeben. (Archiv)

imago images/Smith So war's im vergangenen Jahr: Open Space der IAA auf dem Odeonsplatz. Für die nächst Ausgabe will der Freistaat den Englischen Garten hergeben. (Archiv)

München - Der Staatskanzlei-Chef hat eine klare Meinung. Als "kleinkariert, innovationsfeindlich, bedauerlich" bezeichnete Florian Herrmann (CSU) vor Monaten die Politik der grün-roten Rathaus-Koalition.

Was den Söder-Mann so in Rage brachte: Dass die Stadt die öffentlichen Flächen, die sie für die nächste IAA opfert, deutlich verkleinern will. Wie mehrmals berichtet, hatte es 2021 heftige Kritik gegeben daran, dass ausgerechnet das selbsterklärte ökologische Bündnis gefühlt die halbe Innenstadt für eine Automesse opfert.

Ärger mit der IAA in der Innenstadt

Der Königsplatz war nicht mehr zu queren gewesen, Rasenflächen wurden erheblich beschädigt, vor der Feldherrnhalle war die Messe präsent. Zusätzlich gab es viel Ärger mit der Klimabewegung – sowohl zwischen friedlichen Demonstranten und der Polizei, als auch mit Blockierern. Im Juni sagte Herrmann, er erwarte, dass die Stadt "noch einmal über Kompromisse nachdenkt". Nach Angaben aus dem Rathaus hat man der IAA einige zusätzliche Flächen auf der Ludwigstraße angeboten.

Doch nun zeichnet sich eine andere Lösung ab. Die Staatsregierung gibt der IAA einfach Flächen des Freistaats – mitten in München. Wie das Kabinett in dieser Woche ausdrücklich als Reaktion auf die Politik der Stadt beschlossen hat, soll Heimatminister Albert Füracker (CSU) Verhandlungen mit der IAA und der Messe zu weiteren Flächen führen, die der Freistaat der IAA zur Verfügung stellen könnte. Explizit ist die Rede unter anderem von der Residenz, dem Hofgarten, dem Englischen Garten ("z.B. für eine Fahrradstrecke") und der Alten Pinakothek.

IAA im E-Garten: Grüne entsetzt

Die Landtags-Grünen reagierten gestern entsetzt. "Durch die Präsenz der IAA war das Stadtleben 2021 massiv beeinträchtigt", sagte der Abgeordnete Markus Büchler am Mittwoch im Gespräch mit der AZ. Seine Lösung? "Für sowas hat man doch das Messegelände", sagte er. "Die Bauma stellt ihre Kräne ja auch nicht in den Hofgarten."

Die IAA ihre Autos aber vielleicht bald schon. In der Rathaus-SPD ist man ebenfalls skeptisch. "IAA und Englischer Garten hört sich für uns nicht so an, als würde es wirklich zusammenpassen", sagte Fraktionschef Christian Müller gestern der AZ. "Aber wir lassen uns von der bayerischen Staatsregierung gerne überraschen." Bisher allerdings habe "Herr Söder vor Landtagswahlen kaum sinnvolle Vorschläge gemacht",