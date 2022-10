Die IAA im Englischen Garten? Unverschämt

Der AZ-Lokalchef überdas Angebot des Freistaats.

So war's im vergangenen Jahr: Open Space der IAA auf dem Odeonsplatz. Für nächstes Jahr will der Freistaat den Englischen Garten hergeben. (Archiv)

Formal kann der Freistaat mit seinen Flächen in München (fast) alles machen, was er will. Der IAA jetzt prominente Plätze mitten in der Stadt anzubieten, ist trotzdem eher eine echte Unverschämtheit als eine kleine Provokation.

Absurd genug, dass die Stadt nicht vorab gesehen hat, welche Probleme sie sich mit der Mega-Automesse in die Stadt holt. Große Proteste und eine sehr ruppige Polizeitaktik gaben Bilder ab, die schlecht zum Selbstverständnis einer liberalen Großstadt passen, das man im Rathaus so gerne pflegt. Vor allem aber waren viele Münchner in ihrem Alltag sehr genervt davon, dass die halbe Innenstadt für eine Messe geopfert wurde.

Die Stadt hat nachgebessert, Kritik ernstgenommen, hoffte, die Akzeptanz so zu erhöhen. Und was macht die Staatsregierung? Pöbelt gegen das Rathaus - und bietet der Messe etliche prächtige Plätze mitten in der Stadt an. Das ist schwer nachvollziehbar. Kommt sehr breitbeinig daher. Und wird nicht helfen, der IAA einen zeitgemäßen Anstrich zu geben als einer Messe, die nicht nur mit PS protzt, sondern auch auf Autokritiker zugeht.