Hohe Coronazahlen: Stadt erlässt erneut Alkoholverbot am Gärtnerplatz

Auch am Wedekindplatz gilt das Trinkverbot. Damit will die Stadt die hohen Inzidenzwerte in den Griff bekommen.

13. April 2021 - 17:17 Uhr | Lukas Schauer

Am Gärtnerplatz gilt ab Freitagabend ein Alkoholverbot. © imago/Smith