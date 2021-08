Hochzeitsgeschenk verloren: Münchnerin sucht Elefanten-Anhänger

Gesucht wird ein blauer Elefant mit zwei goldenen Anhängern - ein Unikat und "unersetzbar".

München - Brigitte Heim ist untröstlich: Die gebürtige Münchnerin hat ihr Hochzeitsgeschenk verloren - und hofft nun, dass es einen ehrlichen Finder gibt.

"Ich hab mich schon an alle Adressen gewandt, es wurde nix abgegeben", sagt Heim der AZ. Das corpus delicti ist ein kleiner blauer Elefant, getragen als Anhänger mit zwei Goldketten. "Der Anhänger ist ein Unikat, einmalig, mein Glücksbringer. Für mich unersetzbar", so Heim.

Brigitte Heim mit ihrem Mann. © privat

Hochzeitsgeschenk verloren - Ehrlicher Finder gesucht

Verloren gegangen sein muss er am Samstag: Heim war an diesem Tag mit dem Rad in der Innenstadt unterwegs, rund um den Augustiner Keller und am Riesenrad am Königsplatz. Wo genau ihr der Anhänger abhanden gekommen ist, ist unklar.

Seit ihrer Hochzeit im Februar 2019 trägt die Münchnerin den Anhänger, sie hofft nun, dass ihn vielleicht in AZ-Leser gefunden hat. "Ein Finderlohn ist selbstverständlich", schreibt Heim.

Der oder die Finder können sich gerne per Mail an die AZ wenden, wir geben den Kontakt dann weiter.