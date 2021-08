Spritztour in Papas Uniform: Polizei stoppt 18-jährigen Vermissten am Flughafen

Der 18-Jährige hatte sich das Auto sowie die Flugbegleiter-Uniform seines Vaters geschnappt und fuhr damit zum Münchner Flughafen. Flughafen München gefahren.

München - Bei einer Polizeikontrolle flog der junge Mann eher zufällig auf. Es kam heraus, dass der 18-Jährige aus dem oberbayerischen Wolfratshausen zuvor von seinen Eltern als vermisst gemeldet worden war, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Auch das Auto war zur Fahndung ausgeschrieben.

Vermisster mit Auto und Uniform des Vaters unterwegs

Was der Auszubildende in der Uniform seines Vaters bei seinem Ausflug am Dienstag am Flughafen vorhatte, stellt die Polizei bislang noch vor ein Rätsel, wie der zuständige Hauptkommissar sagte.

Gegen den jungen Mann wird nun wegen unbefugten Gebrauchs des Autos ermittelt. Der 18-Jährige war ohne Wissen seines Vaters mit dessen Auto weggefahren.