Hochwasser in München: Meldestufe 1 geknackt – wann Meldestufe 2 folgt

Die Regenfälle der letzten Tage haben nun auch Folgen für München. In der Nacht hat die Isar Meldestufe 1 erreicht.

In der Nacht auf Dienstag könnte die Isar die Meldestufe 1 (240 cm) erreichen oder gar übersteigen.

Der anhaltende Regen der vergangenen Tage hat nun auch Folgen für die bayerische Landeshauptstadt: Der Hochwassernachrichtendienst (HND) warnte bereits am Montagnachmittag, dass der Pegel der Isar in München in der Nacht auf Dienstag Meldestufe 1 (240 cm) erreichen oder überschreiten könnte und damit das Wasser deutlich über die Ufer trete.

Isar in München tritt über die Ufer

In der Nacht war es so weit. Laut Daten des HND hat die Isar gegen 4 Uhr Meldestufe 1 geknackt. Seitdem steigt der Pegel aktuell immer weiter. Berechnungen vom Montag zufolge sollte der Scheitel gegen 6 Uhr bei 265 cm erreicht sein. Nach dem letzten Messwert vom 7.45 Uhr liegt der Pegel jetzt schon bei 269 cm.

Was geschieht bei den einzelnen Pegelständen in München?

Laut HND wird in folgenden Schritten verfahren:

200 cm: München: Warnung der Obdachlosen im Isarhochbett durch LHM/Baureferat

240 cm: München: Überflutung des Isarvorlandes von Thalkirchen bis zur Corneliusbrücke (Meldestufe 1)

270 cm: München: Überflutung des Isarvorlandes vom Wehr Oberföhring bis zum Poschinger Weiher.An der Isar sind die Radwege seit Montagnachmittag gesperrt.

270 cm: München: Grundwasseranstieg im Bebauungsgebiet rechts der Isar (Au, Untergiesing, Herzogpark)

300 cm: München: Sperrung Flauchersteg und Marienklausensteg (Meldestufe 2)

Beim aktuellen Pegelstand von 269 cm ist es zu kleineren Überflutungen im Stadtbereich gekommen. Für Münchner heißt es vor allem, dass der Isar-Highway, die Radstrecke entlang des Stadtflusses, und die Spazierwege gesperrt sind.

Für das Stadtgebiet München und die Isar gilt aktuell eine Hochwasserwarnung der Stufe 1. © Bayerisches Landesamt für Umwelt 2025 / hnd.bayern.de

Die Niederschläge im Zwischeneinzugsgebiet von Loisach und Isar haben die Abflüsse deutlich zunehmen lassen, erklären die HND-Experten zur aktuellen Hochwasser-Lage.

