Unsichtbare Bedrohung: Mädchen (11) gerät in Totholz-Falle an der Isar

Ein Mädchen bleibt in der Isar an einem Stamm hängen, der halb im Wasser hängt. Passanten helfen ihr heraus. Schwimmen in der Isar? Totholz gehöre dazu, betonen die Behörden.

06. Juli 2025 - 09:55 Uhr