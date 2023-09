Helene Fischer 2023 in München: Alle Infos zu Show, Setlist, Tickets, Einlass und Dauer

Im August 2022 begeisterte Helene Fischer 130.000 Fans bei ihrem Open-Air-Konzert auf dem Messegelände in Riem. 13 Monate später ist die deutsche Schlagerqueen erneut zu Gast in München und gibt gleich fünf Konzerte in der Olympiahalle. Die AZ hat alle Infos zum Konzert, Tickets, Einlass, Anfahrt und Setlist zusammengefasst.

Helene Fischer ist die unumstrittene Schlagerqueen. Mehr als 17 Millionen verkaufte Tonträger und legendäre Live-Auftritte machen die 39-Jährige zur kommerziell erfolgreichsten Sängerin Deutschlands und einer der erfolgreichsten Künstlerinnen europa-, wenn nicht sogar weltweit.

Erst im August 2022 begeisterte Helene Fischer 130.000 Fans mit einem Konzert auf der eigens dafür auf dem Messegelände Riem aufgebauten Riesenbühne, welches allerdings durch Gewitter und Starkregen nicht bei allen in bester Erinnerung geblieben ist.

Helene Fischers Bühnenshow: Spektakulär und nicht ungefährlich

Mit ihren spektakulären Bühnenshows stößt Helene Fischer immer wieder in völlig neue Dimensionen, auch wenn diese nicht immer ganz ungefährlich sind, wie ein Unfall im Juli bei einem Konzert in Hannover zeigte. Dort verletzte sich Helene Fischer bei einer Trapeznummer am Kopf und musste mit einer blutenden Wunde im Krankenhaus behandelt werden.

Und dies war nicht der einzige Vorfall. Schon im März zog sich die Schlagersängerin bei den Proben einen Rippenbruch zu, weswegen der Start ihrer "Rausch live"-Tour 2023 verschoben werden musste. Aber nun sind alle Wunden und Verletzungen verheilt und die 39-Jährige ist seit dem 11. April 2023 wieder auf großer Hallen-Tournee in Deutschland unterwegs.

Helene Fischer in München: Fünf Konzerte während der Wiesn-Zeit

Im Rahmen ihrer "Rausch live"-Tour kommt Helene Fischer auch nach München und das zur besten Zeit des Jahres. Parallel zur Wiesn (16.9. bis 3.10.) ist die deutsche Schlagerqueen vom 26. September bis 1. Oktober gleich fünf Mal in der Münchner Olympiahalle zu Gast. Schlechtes Wetter muss ihr dort kein Kopfzerbrechen bereiten.

Ihre fulminante Bühnenshow wird dabei unterstützt vom weltbekannten Cirque du Soleil, deren Künstler das Publikum mit jeder Menge Artistik begeistern werden.

Helene Fischer geht mit ihren spektakulären Akrobatik-Einlagen bei ihren Shows auch immer ein gewisses Risiko ein. © Live Nation

Helene Fischer live in München: Einlass und Beginn

Helene Fischer gibt fünf Konzerte in der Münchner Olympiahalle. Diese finden am 26., 27., 29. und 30. September sowie am 1. Oktober 2023 statt. Beginn der Konzerte ist jeweils um 20 Uhr, Einlass um 18.30 Uhr.

Helene Fischer in der Olympiahalle: Wie lange dauert ein Konzert?

Die Konzerte von Helene Fischer sind zweigeteilt und dauern in der Regel um die drei Stunden. Der erste Teil dauert etwa anderthalb Stunden. Danach gibt es eine knapp 30-minütige Pause. Der zweite Teil des Konzerts dauert inklusive Zugaben etwas länger als eine Stunde.

Wer spielt bei Helene Fischer in München als Vorband?

Helene Fischer hat bei ihrer "Rausch live"-Tour keine Supporting Acts, dafür aber die Künstler und Künstlerinnen des berühmten Cirque du Soleil an ihrer Seite.

Wie bekommt man noch Tickets für Helene Fischer in München?

Für alle fünf Konzerte von Helene Fischer in der Olympiahalle sind noch Tickets erhältlich, allerdings nicht mehr in allen Kategorien. Vereinzelte Kontingente gibt es über und .

Setlist: Diese Hits könnte Helene Fischer in München spielen

Auf der "Rausch live"-Tour wird Helene Fischer sowohl Songs von ihrem neuen Album "Rausch" als auch ihre größten Hits performen. Nach Angaben der Instagram-Fanseite "hfkonzertmomente" könnten folgenden Songs in München gespielt werden:

Null auf 100

Genau dieses Gefühl

Fehlerfrei

Herzbeben

Mit keinem Andern

Volle Kraft voraus

Wunden

Fieber

Nur mit Dir

Rausch

Vamos a Marte

Wenn alles durchdreht

Never Enough

Hand in Hand

Nach der Pause geht es mit folgenden Songs weiter:

Hit-Medley (Hundert Prozent, Und morgen früh küss ich dich wach, Mitten im Paradies, Die Hölle morgen früh, Mit dem Wind, Von hier bis Unendlich)

Regenbogenfarben

Luftballon

Wann wachen wir auf

Phänomen

Atemlos durch die Nacht

Liebe ist ein Tanz

Flieger

Unser Tag

Achterbahn

Zugaben:

Blitz

Alles von mir

Helene Fischer live in München: Anreise zur Olympiahalle

Empfohlen wird die Anreise mit dem Öffentlichen Nahverkehr mit folgenden U-Bahn-, Tram- oder Buslinien (aufgrund des parallel stattfindenden Oktoberfestes auf der Theresienwiese kann es zu noch höherem Fahrgastaufkommen kommen).

U3 oder U8: Haltestelle Olympiazentrum

U2 bis Scheidplatz, dann Umstieg in U3 oder U8

U1: Haltestelle Gern oder U1 bis Olympia-Einkaufszentrum, dann Umstieg in die U3 (Haltestelle Olympiazentrum)

Tram 20 und 21: Haltestelle Olympiapark West

Tram 27: Haltestelle Petuelring

Buslinie 144: Haltestellen Spiridon-Louis-Ring, Olympiasee, Olympiaberg

Buslinie 173: Haltestellen Olympiazentrum, Olympia-Eissportzentrum, Petuelring

Buslinien 177 und 178: Haltestelle Petuelring

Auto: Wer mit dem Pkw anreist, kommt über den Mittleren Ring zum Olympiapark. Parkplätze befinden sich auf dem Gelände.

Helene Fischer in der Olympiahalle: Was ist erlaubt und was darf ich mitnehmen?

Taschen nur bis zu einer Größe von max. DIN A4 (21cm x 29,7cm). Um Wartezeiten beim Einlass zu minimieren, bittet der Veranstalter alle Konzertbesucher darum, generell von der Mitnahme von Taschen abzusehen. Der Einlass wird mit kleineren Taschen (Bauchtaschen, kleine Umhängetaschen, Clutches) zwar gewährt, gebeten wird allerdings darum, sich auf ein absolut notwendiges Minimum (z. B. Geld, Medikamente) zu beschränken.

Nicht erlaubt sind unter anderem: Profikameras, Spiegelreflexkameras und Kameras mit abnehmbaren Zoomobjektiven, GoPro-Kameras, Stative, Selfiesticks, Videokameras, Klappstühle, Flaschen (auch PET- und Plastikflaschen), Becher, Krüge, Dosen, Speisen, Picknickkörbe, Kühlboxen, Kinderwagen, Tiere, Waffen aller Art, Feuerwerkskörper, Haarspray und Sprühfarben.

Tipp: Es ist ratsam, vor jedem Konzert noch einmal die Website des Veranstalters zu checken – in bestimmten Fällen können weitere Gegenstände erlaubt oder auch verboten sein.

