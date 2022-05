Heizkraftwerk Süd: Brand in Lagerhalle

Bei einem Brand in einer Lagerhalle auf dem Gelände des Heizkraftwerks Süd musste die Feuerwehr ausrücken. Verletzte gab es keine.

Sendling - Vorbildliches Verhalten einiger Mitarbeiter einer Baufirma hat wohl Schlimmeres verhindert: Am Montagmittag geriet ein Hochregal in einer Lagerhalle am Heizkraftwerk Süd in Brand. Die Bauarbeiter reagierten schnell.

Mehrere Personen bemerkten das Feuer und alarmierten die Feuerwehr. Gleichzeitig haben sie laut Feuerwehr selbst Hand angelegt und mit Pulverlöschern versucht, das Feuer in Schach zu halten. Und sie waren so geistesgegenwärtig, Gasflaschen und Schweißgeräte ins Freie und vor dem Feuer in Sicherheit zu bringen.

Brand in Lagerhalle schnell gelöscht

Ein Einsatztrupp der Feuerwehr konnte mit Atemschutzgeräten und einem sogenannten C-Rohr (umgangssprachlich Feuerwehrschlauch genannt) den Brand nach kurzer Zeit löschen. Ein Hochleistungslüfter und offene Türen halfen dann dabei, die Halle auszulüften.

Wie hoch der Sachschaden ist, ist nicht bekannt. Die Polizei ermittelt, was die Ursache des Brands war.