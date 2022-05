Pasing: Sauna in Flammen - Haus unbewohnbar

Der Keller eines Hauses steht in Brand, die Feuerwehr löscht über eine Stunde lang.

Durch einen Kellerbrand ist ein Haus in Pasing seit Freitag unbewohnbar. (Symbolbild)

Pasing - Ein älteres Ehepaar war am Freitagnachmittag gerade bei der Gartenarbeit, als die beiden aus dem Kellerfenster ihres Eckreihenhauses in der Josef-Retzer-Straße in Pasing plötzlich dunklen Rauch austreten sahen. Sofort alarmierten sie die Feuerwehr.

Rauch verteilte sich im ganzen Haus

Die ging mit mehreren Trupps zur Brandbekämpfung in den Keller. Dort brannten bereits mehrere hölzerne Einbauten und Gegenstände lichterloh, es kam zu einer enormen Hitze- und Rauchentwicklung, die sich im ganzen Haus ausbreitete, so die Feuerwehr. Erst nach eineinhalb Stunden war der Brand gelöscht.

Polizei ermittelt zur Brandursache

Der Schaden wird auf etwa 200.000 Euro geschätzt. Das Haus ist derzeit unbewohnbar. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, die Hausbewohner kommen bei Angehörigen unter.

Als Brandursache gilt nach bisherigem Stand ein technischer Defekt an der Sauna im Keller. Die Polizei ermittelt.