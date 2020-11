Heizkraftwerk Süd: Turmstückverkauf bringt 3.000 Euro ein

Wehmütige Fans des Münchner HKW Süd konnten gegen eine Spende ein Stück des Turms nach Hause holen. Der Erlös geht an ein Sendlinger Hilfswerk.

München - So manch Berggeher hat auf dem Gipfel der Münchner Hausberge Ausschau danach gehalten: Das Heizkraftwerk Süd an der Brudermühlstraße mit dem charakteristischen Turm war für viele Münchner - vor allem Sendlinger - ein Wahrzeichen.

Und so verwundert es kaum, dass viele Münchner die Chance nutzten, gegen eine Spende zumindest ein kleines Stück Erinnerung zu ergattern: Rund 300 Menschen kamen zum Energiestandort Süd. 2.870 Euro an Spenden kamen zusammen, die die SWM dann auf 3.000 Euro aufgerundet haben.

Der 50 Jahre alte Kamin, der noch aus der Zeit der Müllverbrennung stammt, ragte 176 Meter in die Höhe - damit war er Münchens zweihöchstes Bauwerk nach dem Olympiaturm. Das Abbruchgerät befindet sich aktuell auf 152 Metern.

HKW-Turm zum Mitnehmen: Münchner kaufen

Den Rückbau des Turms bedauerten viele, zum Abbruch gab es allerdings aus technischen Gründen keine Alternative. Das Heizkraftwerk Süd wird mit umfangreichen Modernisierungsarbeiten fit für die neue Energiewelt gemacht.

Pro Person wurden maximal fünf Turm-Stücke in "Tragegröße" abgegeben. Die Spenden kommen einer Sendlinger Institution zugute – dem H-Team e.V..

"Wir freuen uns sehr über diese großartige Spendenaktion der Stadtwerke München für unseren Soforthilfefonds für Münchner Bürgerinnen und Bürger in Not", so Torsten Sowa vom H-Team. Der gemeinnützige Verein lässt seit 1990 Menschen in Not unmittelbare und umfassende Hilfe zukommen.