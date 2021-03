Guide Michelin 2021: Das sind alle Sterne-Restaurants in München

Die neue Ausgabe der Feinschmeckerbibel Guide Michelin zeichnet auch wieder Restaurants in München aus. Welche Restaurants in München im Jahr 2021 einen oder mehrere Sterne bekommen haben.

München - Die Feinschmecker vom Guide Michelin haben wieder Sterne verteilt und auch in München gibt es Verlierer und Gewinner.

Das "Atelier" im Nobel-Hotel "Bayerischer Hof" behält als einziges Restaurant in München seine drei Sterne und bleibt in der Stadt damit das Gourmet-Maß aller Dinge. Neue Sterne-Restaurants in München gibt es hingegen nicht. Die weiteren Sterne-Restaurants München im Überblick:

Zwei-Sterne Restaurants in München

Mit zwei Sternen ausgezeichnet: EssZimmer, Alois - Dallmayr Fine Dining und Les Deux.

Das "Les Deux" in München. © Peter Kneffel/dpa

Restaurants mit einem Stern in München

Je einen Stern haben: Acquarello, Sparkling Bistro, Showroom, Schwarzreiter, Tian, mural und Gabelspiel.

Zwei Restaurants verlieren ihre Sterne

Die Sterne zweier großer Namen aus München verglühten hingegen: Der "Werneckhof by Geisel" wurde wegen der Corona-Pandemie dauerhaft geschlossen. Auch das sich im Umbau befindliche "Tantris" bewirtet derzeit keine Gäste, hat aber nach der geplanten Wiedereröffnung im Sommer zumindest die Chance, an seine Zwei-Sterne-Tradition anzuknüpfen.

Neben dem "Atelier" in München gibt es in ganz Bayern nur ein weiteres Drei-Sterne-Restaurant: Das "Restaurant Überfahrt Christian Jürgens" in Rottach-Egern am Tegernsee.

Alle Sterne-Restaurants der Stadt finden Sie in der untenstehenden Karte. Viel Spaß beim Schlemmen!

"Michelin"-Sterne-Restaurants in München – die Karte