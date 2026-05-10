AZ-Plus
  • Startseite
  • München
  • Grüne stimmen geschlossen für "Mango"-Koalition – OB fehlte krank

Grüne stimmen geschlossen für "Mango"-Koalition – OB fehlte krank

Trotz des krankheitsbedingten Ausfalls von Oberbürgermeister Dominik Krause haben die Münchner Grünen den Koalitionsvertrag der neuen "Mango"-Koalition einstimmig gebilligt. Nach intensiver Debatte setzen sie damit ein Signal für verlässliches Regieren und parteiübergreifende Kompromissbereitschaft in schwierigen Zeiten.
Irene Kleber |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 3  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Die Grünen stimmen im Saal der Katholischen Akademie am Samstagabend (9. Mai) einstimmig für den Koalitionsvertrag.
Die Grünen stimmen im Saal der Katholischen Akademie am Samstagabend (9. Mai) einstimmig für den Koalitionsvertrag. © Grüne

Der Arbeitsstress der letzten Wochen hat wohl Tribut gefordert: Bei der Abstimmung der Grünen über den Koalitionsvertrag am Samstagabend musste der neue grüne Oberbürgermeister Dominik Krause einen Infekt auskurieren und fehlte.

Aber nach einer Stunde Debatte im Schwabinger Saal der Katholischen Akademie gab es – auch ohne eine Ansprache Krauses – ein einstimmiges Ergebnis: Die 239 Stimmberechtigten votierten allesamt für das Papier, das die fünf Bündnispartner der neuen "Mango"-Koalition aus Grünen, SPD, FDP, Freien Wählern und Rosa Liste ausgehandelt haben und das nun die Münchner Rathauspolitik der nächsten Legislatur bestimmen soll.

"Wir verstehen den Stadtrat als Kollegialorgan"

"Das war ein wahnsinnig schöner Moment, ich freue mich riesig", sagte Münchens Grünen-Parteichefin Svenja Jarchow-Pongratz zur AZ. "Im Koalitionsvertrag steckt viel Grün" – auch wenn man sich natürlich gewünscht hätte, weniger sparen zu müssen und etwa schneller mit U-Bahnausbau-Projekten starten zu können. Insgesamt seien aber alle Parteien zu Kompromissen bereit gewesen.

Mona Fuchs, die am Montag als Zweite Bürgermeisterin vereidigt werden soll, versteht die 100-Prozent-Zustimmung ihrer Partei als starkes Signal, München "in schwierigen Zeiten verlässlich zu regieren. Wir verstehen Stadtrat und Stadtspitze als Kollegialorgan", sagt sie. "Die Herausforderungen unserer Zeit verlangen es, Parteifarben und Partikularinteressen hinten anzustellen.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
3 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Sani Bonani gerade eben / Bewertung:

    Wieder mal am Wähler, dem angeblichen Souverän, vorbei! Grün 26,5% und CSU 24,9% haben die absolute Mehrheit. Stattdessen koaliert man mit Minderheiten. Hauptsache schön Bunt!

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • JerryH vor 48 Minuten / Bewertung:

    Braucht kein Mensch diese schönredner.
    Pfui Deife

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • BingoMuc vor 3 Stunden / Bewertung:

    Interessante Mischung

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.