Größter Lego-Store Deutschlands eröffnet in München

Die Corona-Pandemie treibt reihenweise Händler aus der Fußgängerzone. Lego versucht gegenzusteuern: Im Herbst 2022 soll der Flagship-Store in der Kaufingerstraße eröffnen.

Lego eröffnet den größten Store Deutschlands in München.

München - Die Kaufingerstraße bekommt einen neuen Mieter: Ende des Jahres soll der größte Lego-Store Deutschlands in Münchens Fußgängerzone eröffnen. Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Auf Nachfrage der AZ hieß es von Lego, es handele sich um Flächen in der Kaufingerstraße 9, die zuvor "Jack & Jones" genutzt hatte.

Auf 881 Quadratmetern sollen Lego-Fans im Flagship-Store dann shoppen können und sollen dazu verschiedene interaktive Erlebnisse geboten bekommen.

München: Lego zieht in die Kaufingerstraße - CityPartner freut's

CityPartner, die branchenübergreifende Vereinigung der Unternehmen der Münchner Innenstadt, begrüßt die Ankündigung von Lego. Geschäftsführer Wolfgang Fischer: "Zum einen zeigt diese Entscheidung eindrucksvoll, dass – selbst bzw. gerade für einen wachsenden Weltkonzern und trotz des Onlineangebots - das Einkaufserlebnis im stationären Einzelhandel auch in Zukunft wichtig bleibt."

Zudem sorge der Store, den es so dann nur in der Münchner Innenstadt geben wird, gemeinsam mit anderen modernen Unternehmen sowie den Münchnern Traditionshäusern für noch mehr Attraktivität der bayerischen Landeshauptstadt, so Fischer.

Eröffnung im Herbst 2022 in München

Die Eröffnung soll im Herbst 2022 stattfinden. Wann genau, ist noch nicht bekannt. Ebenso ist noch unklar, ob die beiden anderen Lego-Stores in München in den Pasing Arcaden und Riem Arcaden trotz der Neueröffnung in der Innenstadt weiter geöffnet bleiben.