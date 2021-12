Geschäfte in München: Wie viel Tradition steckt noch in der Innenstadt?

Nach fast 200 Jahren steht das Aus für Spielwaren Obletter fest. Doch trotz des Ladensterbens – es gibt noch viele Geschäfte in der Altstadt, in denen Familiengeschichte steckt. Die AZ zeigt, wo.

Eine Schlange hat sich am Montag vor dem Obletter gebildet. Das Geschäft in der Innenstadt scheint sich trotzdem nicht mehr zu lohnen.

München - "Wenn mein Großvater mit mir an der Hand zum Obletter ging, hab ich mich gefühlt wie im Wunderland." Solch sentimentale Erinnerungen hat die Nachricht, dass das Spielzeuggeschäft am Stachus aufhören wird, wohl bei vielen Münchenern ausgelöst.

Wie berichtet will der Eigentümer den Mietvertrag, der Ende Januar 2023 ausläuft, nicht mehr verlängern. Wieder wird ein vertrautes Geschäft, das gefühlt schon immer da war, verschwinden. Obletter war allerdings schon länger nicht mehr in Familienhand, seit 1997 gehörte das Haus zur Drogeriemarktkette der Müller Handels GmbH & Co. KG.

Noch viele Traditionsgeschäfte in der Münchner Altstadt

Einige alteingesessene Geschäfte mussten in den vergangenen Jahren aufgeben, die Pandemie hat den Effekt verstärkt. Doch - und das ist die gute Nachricht: Es gibt noch viele Traditionsgeschäfte in der Altstadt, die seit Generationen in Familienhand sind und bislang allen Krisen getrotzt haben.

Eduard Meier: "Man braucht auch eine gewisse Verrücktheit"

Wie haben sie das geschafft trotz Lockdowns, sich ständig ändernden Hygieneregeln und dem unaufhaltsamen Trend, dass immer mehr Kunden online bestellen? Peter Eduard Meier (60), der mit seiner Schwester Brigitte das Schuh- und Bekleidungshaus Ed Meier (gegründet 1596) in der Brienner Straße führt, zur AZ: "Tradition ist nichts Museales. Man muss Krisen als Herausforderung sehen und sehr viel Arbeitskraft, Energie und eigenes Kapital reinstecken."

Eduard Meier führt ein Traditionsgeschäft - und manchmal ist er auch sehr traditionell unterwegs: mit einer Pferdekutsche. © imago

Unverzichtbar sei zudem: sich ständig zu verbessern. "Und man braucht Begeisterung und eine gewisse Verrücktheit", so Meier. Es reiche nicht, "mal Hoflieferant gewesen zu sein. Tradition heißt auch, so attraktiv wie möglich zu bleiben."

Was man als Geschäftsbetreiber in der Innenstadt aber überhaupt nicht brauche, so Meier, sei "eine Politik, die Kunden vergraule". Das von Grün-Rot erklärte Ziel, die Altstadt autofrei zu machen, sei solch eine Politik. "So macht man eine Stadt kaputt", meint der Unternehmer. Daher überlege er regelmäßig, aus der Brienner Straße an den Stadtrand zu ziehen - um mit dem Auto besser erreichbar zu sein.

Das sind noch traditionsreiche Geschäfte in München

Nicht nur maßgeschneiderte Schuhe, auch Haushaltsartikel, Duftwässer, Bücher, getrocknete Früchte, Instrumente und vieles mehr gibt es in diesen traditionsreichen Geschäften (eine Auswahl):

Kustermann am Viktualienmarkt hat vor 223 Jahren mit Sensen, Strohmessern und Nägeln begonnen, nun ist es das größte Fachgeschäft für nützliche Dinge des täglichen Gebrauchs. In siebter Generation

Kustermann ist immer noch ein familiengeführtes Geschäft. © Bernd Wackerbauer