Traditionsladensterben in München geht weiter  Obletter schließt Anfang 2023

München - Das Sterben von Traditionsgeschäften in der Landeshauptstadt geht weiter. Münchens ältestes Spielwarengeschäft Obletter am Stachus wird nicht mehr lange zum Stadtbild gehören.

Sabine Hagn, Sprecherin der Bayerischen Hausbau, bestätigte der AZ, dass die Müller Handels GmbH & Co. KG, zu der Obletter seit 1997 gehört, den Mietvertrag am Karlsplatz nicht verlängern wolle. Dieser laufe zum 31. Januar 2023 aus. Wer die Räumlichkeiten am Stachus nach dem Abschied des Spielwarengeschäfts übernimmt, ist noch nicht bekannt.

Mit seiner Schließung reiht sich Obletter in eine mittlerweile lange Liste von alteingesessenen Traditionsläden ein, die sich aus München zurückgezogen haben.

Im August gab das Schreibwaren-Fachgeschäft Kaut-Bullinger in der Rosenstraßen seinen Abschied für Februar 2022 bekannt. Auch Nymphenburg Porzellan, welches über 100 Jahre am Odeonsplatz residierte, ist mittlerweile Geschichte.

Und auch Sport Münzinger am Marienplatz schloss nach 130 Jahren bereits Ende 2020 für immer seine Türen. Wo man einst Fußballschuhe, Trikots und viele weitere Sportartikel kaufen konnte, wird nun gegen das Coronavirus geimpft.