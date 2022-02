Graciela Cucchiara bei "Kitchen Impossible": Mama-Küche fürs Millionenpublikum

Graciela Cucchiara kocht in München mit Liebe für ihre Gäste. Nun ist sie mit einem besonderen Rezept im Fernsehen zu sehen.

Köchin Graciela Cucchiara in ihrer Küche in der Nymphenburger Straße: Hier steht sie selbst am Herd.

München - Eine der besten Lasagnen, die ich je gegessen habe!" So das Urteil des Sternekochs Sven Wassmer über das Gericht von Graciela Cucchiara in der Kochsendung Kitchen Impossible. Doch zu diesem Zeitpunkt weiß er noch nicht, was er da eigentlich isst.

Ihre Spezialität: Innereien-Lasagne

Leber und Herz vom Huhn, Darm und Hirn vom Kalb: Das sind nur einige Zutaten der Lasagne, für die die Köchin von Wassmer so gelobt wird. Was für manche abschreckend klingen mag, scheint viele Münchner neugierig gemacht zu haben: Cucchiaras Innereien-Lasagne wird in ihrem Laden in der Nymphenburger Straße oft bestellt.

Genau mit diesem Gericht hat die quirlige Köchin an der Sendung Kitchen Impossible teilgenommen. In dem Format treten Spitzenköche in einem Duell gegeneinander an, und kochen außergewöhnliche Gerichte nach: ohne Rezept und nur nach Geschmack.

AZ-Reporterin Julia Wohlgeschaffen im Gespräch mit Cucchiara. © Sigi Müller

Spitzenkoch Sven Wassmer musste das Gericht nachkochen

In der Folge mit Cucchiara sollte der Schweizer Spitzenkoch Sven Wassmer die besagte Lasagne in ihrem Münchener Laden Alimentari da Graciela nachkochen. Hier gibt es nämlich nicht nur italienische Feinkost, sondern auch eine offene Küche: Cucchiara kocht dort Gerichte zum Mitnehmen.

Es war nicht ihre erste TV-Show

Genau da, zwischen großen Töpfen, bunten Lichtern und Flaschen in allen Farben und Formen hatte sie letztes Jahr also Besuch von dem Spitzenkoch und einem Kamerateam. Es ist nicht die erste Fernsehproduktion, an der sie teilnimmt. In der Kochshow The Taste hat sie Tim Mälzer kennengelernt, mit dem sie seither eine enge Freundschaft verbindet.

Viel zu sehen gibt es in der Feinkostecke im Alimentari da Graciela. © Sigi Müller

Authentisch und unkompliziert

Doch eine Sache macht sie immer zur Bedingung für ihre Teilnahme an Fernsehsendungen: "Ich möchte so sein können, wie ich bin". Authentisch und unkompliziert, so muss es für Graciela sein. "Die Mama-Küche", wie sie ihre Art zu Kochen liebevoll nennt, "ist nicht so präzise". Bei ihr gibt es zum Beispiel keine Waage. "Ich verlasse mich auf meine Nase", sagt sie und verrät in der Sendung einige ihrer Geheimtipps beim Kochen, die sogar die beiden Spitzenköche staunen lassen.

Jeder, der nun neugierig auf Graciela und ihre Küche nach Bauchgefühl geworden ist, findet auf ihren Social-Media-Accounts zahlreiche Rezepte. Wer das Kochen lieber den Mamas überlässt, kann natürlich in ihrem Laden etwas zum Mitnehmen bestellen.

Alimentari da Graciela befindet sich im Rückgebäude der Nymphenburger Straße 25, Geöffnet: Di bis Do von 12 bis 19 Uhr, Fr und Sa von 11 bis 19 Uhr.