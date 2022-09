Gleisschubser und Belästigung: Wildes Wochenende an den Bahnhöfen

Die Bundespolizei hatte am Wochenende wieder alle Hände voll zu tun.

Die Bundespolizei hatte am Wochenende viel zu tun. (Symbolbild)

München - Wie so oft, wenn am Wochenende viele Leute unterwegs und viel Alkohol im Spiel ist, kommt früher oder später auch die Polizei ins Spiel.

In einer S-Bahn der Linie S2 Richtung Dachau hat ein Mann in den frühen Morgenstunden (um 5.45 Uhr) drei Frauen "verbal belästigt", wie die Bundespolizei mitteilt. Ein 18-jähriger habe ihn dann zunächst gebeten, sich einen anderen Platz zu suchen. Er habe erst nicht reagiert, kurz darauf aber dem 18-Jährigen eine Glasflasche über den Kopf gezogen. Dann ist er laut Polizei geflüchtet und in Untermenzing ausgestiegen.

Mit einer Platzwunde am Hinterkopf fuhren der couragierte 18-Jährige und die drei Frauen bis nach Dachau, wo Polizisten bereits auf sie warteten. Der Verletzte wurde ins Krankenhaus gebracht.

Die Bundespolizei wertet jetzt die Überwachungskameras des Zugs aus und sucht nach Zeugen. Wer Hinweise zum Angriff geben kann, ist gebeten sich unter der Telefonnummer 089 515550 1111 zu melden.

Prügelei am Bahnhof Grafing

Etwa um die selbe Zeit eskalierte ein Streit am Bahnhof Grafing, der in der S6 begann: Zwei Männer, beide knapp über 20 prügelten sich, ein Dritter kam dazu. Als einer zu Boden ging, traten die beiden anderen weiter auf ihn ein. Er wurde ins Gleis geschubst und dort weiter "mit Faustschlägen traktiert", wie die Bundespolizei mitteilt.

Zeugen kamen schließlich zu Hilfe und hielten den Angreifer fest, bis eine Polizeistreife eintraf. Das Prügel-Opfer musste mit einer Platzwunde am Kopf im Krankenhaus versorgt werden, die beiden anderen blieben unverletzt. Das Gleis war für eine knappe Stunde gesperrt.