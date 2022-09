Moosach: Brennende Müllcontainer lösen Feuerwehr-Einsatz aus

In der Ehrenbreitsteiner Straße standen am Freitagabend zwei Großraum-Mülltonnen in Flammen. Verletzt wurde niemand, die Brandursache ist unklar.

10. September 2022 - 10:50 Uhr | AZ

© Berufsfeuerwehr München