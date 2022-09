86-Jährige steckt Hand in Bahn-Tür und wird eingeklemmt

Der Vorfall am Hauptbahnhof geht glimpflich aus – die Seniorin wird lediglich leicht verletzt.

Ludwigsvorstadt - Glück im Unglück hatte eine 86-Jährige am Freitagnachmittag am Hauptbahnhof. Die Münchnerin wollte gegen 16.15 Uhr in eine S3 einsteigen, deren Türen sich bereits schlossen. Offenbar um die Lichtschranke auszulösen, schob die Seniorin ihre Hand in die Türen, so die Bundespolizei, diese schlossen sich aber.

Der Triebfahrzeugführer (50) bemerkte dies nicht und fuhr an. Zeugen am Bahnsteig bemerkten den Vorfall und machten den Fahrer durch Schreien und lautes Trommeln an den Zug aufmerksam. Nach wenigen Metern leitete er dann eine Schnellbremsung ein.

Noch bevor die S3 hielt, löste sich die Hand der alten Dame, die zunächst noch nebenher mitlief, bevor sie zu Boden stürzte. Die 86-Jährige erlitt eine Platzwunde am Kopf, die vorsorglich in einer Klinik versorgt wurde. Laut Ermittlungen hatte der Fahrer den Befehl bekommen, dass die S-Bahn abgefertigt und abfahrbereit sei.

Die Bundespolizei warnt eindringlich davor, Hände oder Gegenstände in sich schließende S-Bahntüren zu stecken.