Giesing, Gasteig, Schwabing: So feierte München das letzte Ferienwochenende

Abschied vom Fat Cat, Traditionsparty in Schwabing und das Ois Giasing groß wie nie: Was am Wochenende in der Stadt geboten war.

Eine Band spielt auf der Straße - begegnet einem zum Ois Giasing an fast jeder Ecke im Viertel.

Zum Sommerferienwochenende füllt sich die Stadt stets wieder. Man trifft Freunde und Familie, überall wird Wiedersehen gefeiert. Und das war heuer an diesem Wochenende besonders schön. Bei herrlichem Spätsommerwetter ließen es sich die Münchner am Samstag gut gehen. Und das gleich bei mehreren großen, besonderen Festen.

Beim Corso Leopold und dem Zamanand feierten die Münchner auf Leopold- und Ludwigstraße.

Auch Schwabing tanzt: Szene vom Corso Leopold. © IMAGO/Lindenthaler

Am Gasteig endete die jahrelange Zwischennutzung FatCat mit letzten Konzerten und Partys. Hier sollen nun die Vorbereitungen für die große Sanierung beginnen (AZ berichtete).

Zum Fat-Cat-Abschied spielen auch unten vorm Gasteig Bands. © Sigi Müller

Und Giesing? War am Wochenende ganz bei sich. Zum Ois Giasing sammelten sich schon ab dem Mittag an ganz vielen Ecken im Viertel die Menschen bei Konzerten, Partys, Spielangeboten für Kinder oder einfach einem Hellen am Straßenrand. Insgesamt 60 (!) kostenlose Spielorte sind inzwischen dabei. Das erste Mal erstreckte sich das Fest auch hinunter nach Untergiesing (AZ berichtete).

Schon am Samstagmittag geht es auf der Tela zu wie am Stachus. © Felix Müller

Auch diese Erweiterung funktionierte offenbar reibungslos. Besucher berichteten von einer wunderbaren Stimmung, etwa um den Hans-Mielich-Platz, wo es ebenfalls schnell voll, aber auch sehr fröhlich gewesen sei.

Eine Band spielt auf der Straße - begegnet einem zum Ois Giasing an fast jeder Ecke im Viertel. © Felix Müller

Sehr voll wurde es am Abend dann ohnehin auf Giesings Straßen. Oben an der kleinen Weinbauernstraße stand zum Schluss noch mal ein echter Höhepunkt an – als Schlachthofbronx Giesings Straßen zu einer einzigen euphorischen Party machten.