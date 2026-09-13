AZ-Plus
  • Startseite
  • München
  • Giesing, Gasteig, Schwabing: So feierte München das letzte Ferienwochenende

Giesing, Gasteig, Schwabing: So feierte München das letzte Ferienwochenende

Abschied vom Fat Cat, Traditionsparty in Schwabing und das Ois Giasing groß wie nie: Was am Wochenende in der Stadt geboten war.
AZ |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen
Eine Band spielt auf der Straße - begegnet einem zum Ois Giasing an fast jeder Ecke im Viertel.
Eine Band spielt auf der Straße - begegnet einem zum Ois Giasing an fast jeder Ecke im Viertel. © Felix Müller

Zum Sommerferienwochenende füllt sich die Stadt stets wieder. Man trifft Freunde und Familie, überall wird Wiedersehen gefeiert. Und das war heuer an diesem Wochenende besonders schön. Bei herrlichem Spätsommerwetter ließen es sich die Münchner am Samstag gut gehen. Und das gleich bei mehreren großen, besonderen Festen.

Beim Corso Leopold und dem Zamanand feierten die Münchner auf Leopold- und Ludwigstraße.

Auch Schwabing tanzt: Szene vom Corso Leopold.
Auch Schwabing tanzt: Szene vom Corso Leopold. © IMAGO/Lindenthaler

Am Gasteig endete die jahrelange Zwischennutzung FatCat mit letzten Konzerten und Partys. Hier sollen nun die Vorbereitungen für die große Sanierung beginnen (AZ berichtete).

Zum Fat-Cat-Abschied spielen auch unten vorm Gasteig Bands.
Zum Fat-Cat-Abschied spielen auch unten vorm Gasteig Bands. © Sigi Müller

Und Giesing? War am Wochenende ganz bei sich. Zum Ois Giasing sammelten sich schon ab dem Mittag an ganz vielen Ecken im Viertel die Menschen bei Konzerten, Partys, Spielangeboten für Kinder oder einfach einem Hellen am Straßenrand. Insgesamt 60 (!) kostenlose Spielorte sind inzwischen dabei. Das erste Mal erstreckte sich das Fest auch hinunter nach Untergiesing (AZ berichtete).

Schon am Samstagmittag geht es auf der Tela zu wie am Stachus.
Schon am Samstagmittag geht es auf der Tela zu wie am Stachus. © Felix Müller

Auch diese Erweiterung funktionierte offenbar reibungslos. Besucher berichteten von einer wunderbaren Stimmung, etwa um den Hans-Mielich-Platz, wo es ebenfalls schnell voll, aber auch sehr fröhlich gewesen sei.

Eine Band spielt auf der Straße - begegnet einem zum Ois Giasing an fast jeder Ecke im Viertel.
Eine Band spielt auf der Straße - begegnet einem zum Ois Giasing an fast jeder Ecke im Viertel. © Felix Müller

Sehr voll wurde es am Abend dann ohnehin auf Giesings Straßen. Oben an der kleinen Weinbauernstraße stand zum Schluss noch mal ein echter Höhepunkt an – als Schlachthofbronx Giesings Straßen zu einer einzigen euphorischen Party machten.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.