AZ-Plus

OisGiasing!-Festival lockt mit ganz besonderer Aktion

Mitte September findet wieder das beliebte OisGiasing!-Festival statt. In diesem Jahr wird es dazu eine ganz besondere Aktion geben.
Andre Wagner
André Wagner |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 5  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen
Beim OisGiasing! verwandelt sich der Bereich um die Tegernseer Landstraße in eine Partymeile.
Beim OisGiasing! verwandelt sich der Bereich um die Tegernseer Landstraße in eine Partymeile. © Marcel Peter

Das Straßenfestival OisGiasing! hat sich seit seiner Erstauflage im Jahr 2019 einen Ruf über die Grenzen des Stadtviertels erarbeitet und gilt in Giesing selbst schon als Kult.

Am Samstag, dem 12. September, veranstaltet der Verein "Wir in Giesing e. V".  die diesjährige Ausgabe. Rund um die Tegernseer Landstraße verwandelt sich Obergiesing an diesem Tag zur Partymeile mit einer Vielzahl an Konzerten und Kulturveranstaltungen. Und da das Festival in den letzten Jahren immer beliebter wurde und immer mehr Besucher anzog, wird das OisGiasing! in diesem Jahr erstmals erweitert und auf Untergiesing ausgeweitet (AZ berichtete exklusiv).

OisGiasing! Kunst, Kultur und Kulinarisches an über 40 Orten

Ab Mittag spielen entlang der Tegernseer Landstraße auf gleich sechs Bühnen zahlreiche Bands und Live-Acts. Giesinger geben Livekonzerte im Treppenhaus, öffentliche Plätze verwandeln sich in Biergärten und kreative Anwohner, Geschäfte und Einrichtungen laden zum Reinschnuppern ein.

An über 40 Orten wird Kunst, Kultur und Kulinarisches geboten, alleine in der Tegernseer Landstraße geben auf sechs Bühnen zahlreiche Bands und Live-Acts ihr Bestes.

Neben Fördertöpfen und Sponsorings, z. B. durch Hacker Pschorr,  finanziert sich das OisGiasing! auch durch Spenden. Über ein Crowdfunding kann den Veranstaltern direkt geholfen werden.

Erstmals beim OisGiasing!: Die Kneipen-Streifenkarte

Und dieses Jahr wird es erstmals eine ganz besondere Aktion geben. Elf Bars, Spots und Kneipen in Unter- und Obergiesing haben sich zusammengeschlossen und die OisGiasing!-Streifenkarte ins Leben gerufen. Die kostet 29 Euro und ist in allen teilnehmenden Läden erhältlich.

Erstmals beim OisGiasing! Die Streifenkarte, deren gesamter Erlös dem Festival gespendet wird.
Erstmals beim OisGiasing! Die Streifenkarte, deren gesamter Erlös dem Festival gespendet wird. © Wir in Giesing e. V.

Jeder der elf Streifen kann gegen ein Getränk im Wert von bis zu 5 Euro in den teilnehmenden Lokalen eingelöst werden, sprich für 29 Euro kann für maximal 55 Euro konsumiert werden – wenn das kein Schnäppchen ist.

Elf Giesinger Locations beteiligen sich an der Streifenkarten-Aktion.
Elf Giesinger Locations beteiligen sich an der Streifenkarten-Aktion. © Wir in Giesing e. V.

Und das Beste: Der gesamte Erlös der Streifenkarten-Aktion kommt dem OisGiasing!-Festival zugute.

Folgende Locations nehmen teil:

  • Ambar
  • Bamboleo
  • Boazeria
  • Bumsvoll
  • Café Central
  • Crönlein
  • Kiosk am Grünspitz
  • Kiosk Isarwahn
  • Kyso
  • Roody
  • Schaumamoi

Wer beim OisGiasing! nicht genug Durst hat, kann die Streifenkarte auch noch an anderen Tagen nutzen, sie ist bis zum 30. September 2026 gültig. Eine Erstattung oder Auszahlung ist nicht möglich!

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
5 Kommentare
Artikel kommentieren
  • MadridistaMUC am 16.08.2026 11:39 Uhr / Bewertung:

    "Jeder der elf Streifen kann gegen ein Getränk im Wert von bis zu 5 Euro in den teilnehmenden Lokalen eingelöst werden, sprich für 29 Euro kann für maximal 55 Euro konsumiert werden – wenn das kein Schnäppchen ist."

    Jeder der etwas Hirn hat, rechnen kann, kein Alkoholiker ist, weiss, dass das gar kein Schnäppchen ist. Am Ende nutzt man vielleicht 3-5 Streifen für ein 4 Euro Getränk.. Dann bin ich bei 12 Euro. So macht man Reibach.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • FRUSTI13 am 16.08.2026 12:32 Uhr / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von MadridistaMUC

    Wenn ich da Teilnehmen möchte an diesem Kneippen Round up, wäre mir die Rechnerei zu doof! Da geh ich einfach hin, Streifenkarte hin oder her!

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Kimon am 16.08.2026 12:59 Uhr / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von MadridistaMUC

    Der Erlös der Streifenkarte geht an Ois Giasing! Die Bars verdienen darsn nichts. Du Kannst auch 29 € spenden. Und ein bis zwei Bier in der Woche (bis zum 30.9.) in zwei Bars machen Dich noch zu keinen Alkoholiker. Nutze die Chance und erkunde die Kneipen deines Viertels...

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.