Dieses Münchner Viertel wird zum "schönsten Dorf der Welt" – jetzt noch größer

Das Ois Giasing war zuletzt immer voller geworden. Die AZ erklärt, wie das Fest sich neu erfinden will und wohin es sich ausbreitet.

"Feiert mit uns das schönste Dorf der Welt!", heißt es auf der Webseite des Ois-Giasing-Festivals. Das dürfte das Gefühl vieler Besucher ganz gut treffen. Dass sich mitten in der Großstadt, rund um die Tegernseer Landstraße, ein ganz besonderer eigener Ort ausbreitet – mit einem ganz eigenen Charme, gerade beim Ois Giasing. Und, wenn man Teil davon ist, sehr vielen bekannten Gesichtern.

Das dezentrale alternative Straßenfest hat seit Jahren viele Standorte. Gefeiert wird zum Beispiel am Alpenplatz, am Schau ma moi, rund ums Riffraff (inzwischen Bamboleo), am Grünspitz oder im Kronenpark.

Was am letzten Sommerferiensamstag in Ober- und Untergiesing los ist

Dem Vernehmen nach haben es auch die Behörden aufmerksam registriert, dass es die vergangenen Jahre rund um die Live-Bühnen immer voller wurde – und begrüßen wohl, wenn sich das Spektakel mehr entzerrt. Und das tut es schon in diesem Jahr, wenn das Fest am 12. September, dem letzten Samstag in den Sommerferien, stattfindet. Wie die AZ erfahren hat, wird das Fest dann erstmals ganz offiziell auf Untergiesing ausgeweitet.

"Ja, Ois Giasing wandert", bestätigt Wirt Max Heisler (Saletta Giesing, Boazeria, Roody) am Mittwoch der AZ. Das Roody hatte sich schon zuletzt am Fest beteiligt, doch nun finden auch an verschiedenen Orten in Untergiesing Straßenfeste an diesem Tag statt – mit einem bunten, alternativen Programm, wie es das Ois Giasing auch bisher auszeichnet.

In Untergiesing wird es Bier aus Rosenheim geben

Den Kontakt zum Verein "Wir in Giesing", der das Fest organisiert, habe es schon lange gegeben, sagt Heisler. Nun wird daraus eine Ausweitung des Fests. In Untergiesing soll die größte Party am Hans-Mielich-Platz steigen, dabei ist zum Beispiel auch das neue München 72 - und der örtliche Maibaumverein, ohne dessen Ehrenamtliche die Organisation nicht zu stemmen sei, betont Heisler.

Wie viele Straßenfeste in München, hat auch das Ois Giasing Probleme, weil die Stadt beim Bereitstellen von Technik aus Spargründen kürzt. Der Untergiesinger Teil des Fests kann nur durchstarten, weil man mit der Flötzinger-Brauerei aus Rosenheim einen großen Unterstützer an Land gezogen hat.

Das "schönste Dorf der Welt" kann also im September wachsen. Und nach allem, was man von dort hört, freut man sich im Dorf darüber.

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Neuigkeiten zum Angebot unter Untergiesing gibt es demnächst auf der Seite instagram.com/ois-untergiasing