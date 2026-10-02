Gestohlenes iPhone geortet: Polizei nimmt 51-Jährigen in München fest

Ein gestohlenes iPhone führt die Münchner Polizei direkt zu einem 51-Jährigen. Bei der Festnahme kommt heraus: Der Mann soll noch für eine weitere Tat verantwortlich sein.

Die Münchner Polizei kann einen Mann verhaften, der bereits seit 1988 kriminell unterwegs ist. (Symbolbild)

Seine Polizeiakte dürfte dicker sein, als so mancher Kriminalroman. Die Polizei zählt schon eine dreistellige Anzahl von Einträgen. Nun kommen für einen 51-jährigen Deutschen ohne festen Wohnsitz noch weitere dazu, denn er wurde – mal wieder – von der Polizei geschnappt.

Was ist passiert? Ein 58-Jähriger aus München informierte die Polizei am Donnerstagnachmittag darüber, dass ihm gegen 15.30 Uhr in Neuhausen sein iPhone und seine AirPods aus seinem Sakko gestohlen wurden.

Polizei findet gestohlenes Mobiltelefon dank Ortungsfunktion

Mithilfe der Ortungsfunktion konnten die alarmierten Polizeibeamten den Standort des Mobiltelefons ausfindig machen. Es befand sich im Besitz eines 51-jährigen Deutschen ohne festen Wohnsitz, bei dem jetzt die Handschellen klickten.

Im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen kam heraus, dass der 51-Jährige noch mehr auf dem Kerbholz hatte. Dank eines Überwachungsvideos konnte er als Tatverdächtiger eines versuchten schweren Diebstahls identifiziert werden, der sich am 28. September ereignete.

Der 51-Jährige versuchte vor wenigen Tagen in eine Krankenhaus-Cafeteria einzudringen. Da dieses Vorhaben nicht von Erfolg gekrönt war, flüchtete der 51-Jährige beutelos in unbekannte Richtung. Jedoch wurde er dabei von einer Überwachungskamera gefilmt, deren Aufnahmen ihm jetzt zum Verhängnis wurden.

51-Jähriger seit 1988 polizeibekannt

Der 51-Jährige, dessen Verbrecherkarriere mindestens bis ins Jahr 1988 zurückreicht, wurde wegen des versuchten besonders schweren Diebstahls und des Diebstahls angezeigt und der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Im Laufe des Freitags soll er dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, der dann über eine mögliche Haft entscheidet.

Das Mobiltelefon und die Kopfhörer, die er dem 58-Jährigen gestohlen hatte, konnten dem Opfer zurückgegeben werden.