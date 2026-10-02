Aus Münchner Museum entwendet: Diebe bringen gestohlene Bronzeplastiken zurück

Nach dem "Tag des offenen Denkmals" fehlen in dem Museumsgarten in München-Obermenzing wertvolle Bronzeplastiken. Knapp drei Wochen später bringen die Diebe in einer Nacht-und-Nebel-Aktion die gestohlenen Kunstwerke zurück.

Update, 2. Oktober, 12.25 Uhr: Knapp drei Wochen nach dem Diebstahl konnte die Ehefrau des verstorbenen Künstlers feststellen, dass die sechs gestohlenen Bronzefiguren in der Nacht zum 1. Oktober unbeschädigt vor ihrer Garage abgelegt worden waren.

Laut Polizei dürften der Fahndungsdruck und die Presseberichterstattung den oder die Täter dazu bewogen haben, das Diebesgut wieder zurückzubringen. Das Kommissariat 52 führt weiterhin die Ermittlungen.

Ursprungsmeldung vom 23. September: Unbekannte Diebe haben den „Tag des offenen Denkmals“ Mitte September genutzt, um im Museum des berühmten Münchner Architekten Peter Gehring (verstorben 2001) einige seiner Kunstwerke im Garten seines Museums zu stehlen.

Täter kamen über das Gartentor

Zahlreiche Besucher kamen am 12. September nach Obermenzing, um die Werke des Architekten und Künstlers im Haus und im Garten zu besichtigen. Am Sonntag stellte seine Frau Birgit fest, dass im Garten sechs Bronze-Plastiken ihres Mannes fehlten. Jede einzelne von ihnen ist rund 20.000 Euro wert. Nach ersten Erkenntnissen der Kripo kamen die unbekannten Täter über ein Gartentor auf das Gelände, wie die Polizei erst jetzt mitteilte. Vermutlich transportierten die Diebe die Bronzeplastiken mit einem Auto ab. Die Skulpturen standen auf Granitblöcken und sind jeweils etwa 15 bis 25 Zentimeter groß. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Architekt, Künstler und Sänger

Peter Gehring war Architekt, bildender Künstler und Musiker. Ursprünglich war er ausgebildeter Opernsänger. Er starb im September 2001. Nach seinem Architekturstudium wurde er Partner im Büro von Fred Angerer. Gehring setzte sich als Architekt mit dem Funktionalismus des Bauhauses, aber auch dem „Natürlichen Bauen“ auseinander.