Gerüchteküche brodelt: Schröder zu Gast bei Schuhbeck in München

Seit seiner Insolvenz ist es still geworden um Alfons Schuhbeck. Nur auf seinem Instagram-Kanal gibt er hin und wieder ein Lebenszeichen. Am Wochenende gab es prominenten Besuch in seinem Restaurant Orlando.

25. Juli 2021 - 15:49 Uhr | kim

Musste Insolvenz anmelden: Alfons Schuhbeck. © imago images/Lindenthaler