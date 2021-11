Geringe Auslastung: Stadt will das Impfzentrum nicht wieder hochfahren

Das Impfzentrum befindet sich im "Schlummermodus". Aus dem wird es wohl so schnell auch nicht aufwachen.

München - Für Auffrischungsimpfungen will Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) die Impfzentren wieder hochfahren. Doch, dass diese Idee helfen kann, die Pandemie einzudämmen, bezweifelt das städtische Gesundheitsreferat offensichtlich.

Denn auch das Impfzentrum in Riem befindet sich derzeit im "Schlummermodus" - und ist kaum ausgelastet. Vor ein paar Monaten wurden dort noch 7.000 Impfungen am Tag durchgeführt.

Impfzentrum in Riem bleibt im "Schlummermodus"

Dann machte die bayerische Staatsregierung die Ansage, den Betrieb zu reduzieren. Statt 260 arbeiten dort seitdem bloß noch 140 Personen. Und seitdem sind dort nur noch 2.000 Impfungen am Tag möglich. Doch so viele Menschen kommen bei Weitem nicht. In den letzten Wochen führten laut Gesundheitsreferat die Teams in Riem im Schnitt etwa 700 Impfungen am Tag durch.

"Auch die aktuelle Stiko-Empfehlung zu Auffrischungsimpfungen führte bislang zu keiner Trendwende", schreibt die Pressestelle des Referats. Die mobilen Impfteams, besonders die auf der Theresienwiese, am Marienplatz, im Kreisverwaltungsreferat und in den Pasing Arcaden erfahren hingegen einen Zulauf, so das Gesundheitsreferat.