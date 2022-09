Georg Maier († 79): Abschied von einem, der "oana wie koana" war

Georg Maier († 79) hat mit seiner Iberl-Bühne die Stadtkultur geprägt. Nun haben Familie und Freunde seiner gedacht. Natürlich musikalisch.

München - Als Raphaela Maier gemeinsam mit ihrem Bruder Daniel den Operetten-Klassiker "Lippen schweigen" anstimmte, wischten sich einige Zuhörer verstohlen über die Augen. Auch Raphaela schien kurz mal die Stimme versagen zu wollen. Doch dann war sie auch schon wieder da: die trotz des traurigen Anlasses so positive, immer wieder sogar heitere Stimmung.

Gedenken an Georg Maier: Corona hatte große Trauerfeier verhindert

In der Iberl-Bühne wurde jetzt des Gründers und Impresarios gedacht. Theater-Chef Georg Maier war im Alter von 79 Jahren nach schwerer Krankheit am 1. Januar 2021 verstorben.

Damals hatte die Corona-Pandemie eine große Trauerfeier unmöglich gemacht - und so luden Georg Maiers Tochter, Georgia Brodka, und seine Witwe Raphaela nun zu einem Gedenken ein.

"Wir wollen ihn in dankbarer Freude für die gemeinsame Zeit mit vielen schönen Erinnerungen lebendig werden lassen", sagte Tochter Georgia Brodka, die liebevoll von ihrem "Papi" sprach.

Von diesem stand ein Foto auf der Bühne. Auf der Leinwand daneben gab es Bilder aus seinem Leben zu sehen - von der Kindheit als Münchner Wirtssohn über die Gründung seiner Bühne anno 1966 bis zu Auftritten mit seinem Ensemble.

Witwe Raphaela Maier: "So hätte sich's Georg gewünscht"

Bereits seit 2006 gehört diesem der erfolgreiche Münchner Schauspieler Hansi Kraus an: einer von etlichen Kollegen und Kolleginnen, die in sehr persönlichen Worten an Maier erinnerten. Kraus erzählte humorig von seiner ersten Rolle bei der Iberl-Bühne als Pfarrer im Stück "Hollerküacherl", wo die Proben aufgrund der Detailverliebtheit des Chefs wohl nicht so ganz einfach über die Bühne gingen.

Ein Wort gab das andere, eine Erinnerung folgte der nächsten, und wieder mal gab es fröhliches Lachen im Theatersaal. "So hätte sich's Georg gewünscht", sagte Ehefrau Raphaela - mit Tochter Marie (4) im Arm - der AZ: "Dieses heitere Beisammensein wäre ganz in seinem Sinn gewesen."

Hansi Kraus: "Das geht schon ans Herz"

Musiker und SPD-Stadtrat Roland Hefter hob den Stellenwert der Iberl-Bühne im kulturellen Leben Münchens hervor. Georg Maiers Schwiegersohn, Sänger Eric Brodka, trug ein selbstverfasstes bayerisches Gedicht über das Leben "vom Schorsch" vor: "Oana wia Koana, ja des bist Du gwe'n!"

Raphaela Maier, ausgebildete Schauspielerin und Sängerin, präsentierte mit ihrem Bruder, dem Bariton Daniel Hinterberger, unter anderem auch Josh Grobans Hit "You raise me up" (Du ermutigst mich) - jenes Lied, das Daniel auch damals bei der Hochzeit seiner Schwester mit Georg Maier gesungen hatte.

Ein Foto, das auch im Videofilm über das Leben des Iberl-Bühne-Chefs zu sehen war: Georg Maier (links) mit Schauspieler und Ensemble-Mitglied Hansi Kraus. Zwei, die sich auch fern der Bühne gern hatten und befreundet waren. © Hans Kraus

"Das geht schon ans Herz", sagte Hansi Kraus, und um ihn herum wurde genickt. Fest steht, dass das Ensemble nun auch Raphaela Maier darin unterstützt, dass es mit der Iberl-Bühne (seit 2014 beheimatet im Augustiner Stammhaus in der Fußgängerzone) erfolgreich weitergeht. Die erste Theaterpremiere unter ihrer Leitung soll noch heuer stattfinden.