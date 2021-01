München verliert ein bayerisches Original: Georg Maier ist tot

Georg Maier, Gründer der Iberl-Bühne, ist am 1. Januar nach schwerer Krankheit im Alter von 79 Jahren verstorben.

Der Gründer der Iberl-Bühne ist tot. Der gebürtige Grünwalder Georg Maier starb am Neujahrstag, kurz nach Mitternacht nach schwerer Krankheit, wie seine Familie bekanntgab. Maier wurde 79 Jahre alt. Seine Frau Raphaela und seine ältere Tochter Georgia waren bei ihm, als er "begleitet von den Münchner Silvesterglocken" die Augen schloss.

Georg Maier: Vater der Iberl-Bühne

Maier übernahm 1966 die Gaststätte Iberl in Solln und gründete darin ein Theater für volkstümliche Stücke in bairischer Mundart, die Iberl-Bühne. 2002 erhielt er den Ernst-Hoferichter-Preis der Landeshauptstadt München. Gelegentlich trat er in Serien wie "Irgendwie und Sowieso" und "Hindafing" auf.