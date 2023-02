"Genderpolizei": SPD-Stadtrat Roland Hefter macht sich übers Gendern lustig

Mit einem Song gegen das Gendern macht SPD-Stadtrat Roland Hefter auf sich aufmerksam. Das stößt bei einigen Parteikollegen auf Unverständnis.

München - Oberbürgermeister Dieter Reiter ist nicht der einzige Münchner SPD-Politiker, der gerne zur Gitarre greift: Roland Hefter ist seit 2020 für die SPD im Stadtrat und ansonsten vor allem als Musiker, Kabarettist und Spezl von Monika Gruber bekannt.

"Genderpolizei": SPD-Stadtrat Hefter kritisiert Genderstern

Mit seinem neuesten Song "Genderpolizei", den er am Donnerstag veröffentlicht hat, findet Hefter nun klare Worte dafür, warum er sich gegen das Gendern zur Wehr setzt:

Bürger*innensteig, Weizenlimonadeneuropäer*innenbier (für einen "Russn") oder Chef*innensekretär*in sind nur einige der fiktiven Beispiele, anhand derer Hefter sich am Thema abarbeitet.

Er singt aber auch, dass er für Gleichberechtigung, Diversität und Inklusion sei. Aber: das Gendern mit Pause in der Aussprache höre sich "so beschissen" an, singt der Stadtrat. Das Thema beschäftigt den SPD-Mann schon länger:

SPD-Kollegen reagieren auf "Genderpolizei"-Song

Und wie sehen das seine Parteikollegen? Stadtrat Nikolaus Gradl kommentiert bei Instagram: "Das der Stern eine Aussage hat ist bekannt. Aber was ich zurückweisen will ist, dass es eine Sprach Polizei gäbe! Jeder der so nicht schreiben oder reden will, darf das."

Anne Hübner, Vorsitzende der SPD/Volt-Fraktion im Münchner Stadtrat, sagt dazu: "Roland ist Kabarettist und Künstler. Als solcher ist er frei, zu singen, was er möchte. Als Fraktion gendern wir selbstverständlich seit vielen Jahren und halten das auch für wichtig, da es uns um Gerechtigkeit für alle auch in der Sprache geht."

Mit seiner Haltung gegen das Gendern ist Hefter aber keinesfalls allein: Sowohl der Ex-Bundestagsabgeordnete Florian Post als auch Alt-OB Christian Ude haben sich öffentlich dagegen ausgesprochen, Gendersprache zu verwenden.