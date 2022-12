Geld futsch! Telefon-Betrüger prellen Senior um 150.000 Euro

Ein geschickter Trickbetrug hat einen 73-Jährigen um 150.000 Euro gebracht. Die Polizei ermittelt – doch bislang ist das Geld verschwunden.

Die Täter meldeten sich per Telefon. (Symolbild)

München - 150.000 Euro: So viel Geld verlor ein Münchner in der Weihnachtszeit durch einen Trickbetrug.

Die Täter hatten sich Anfang Dezember telefonisch bei dem 73-Jährigen gemeldet und sich als Bankangestellte ausgegeben. Angeblich sollte er seine EC-Karte neu verifizieren und dafür Daten, insbesondere Kennnummern von der Rückseite der Karte, am Telefon nennen. Das berichtet "Merkur Online".

Anschließend sollte er durch eine SMS, die ihm die Betrüger zusandten, noch fürs Onlinebanking freigeschaltet werden.

Überweisung von Mini-Beträgen umgeht Sicherheitsschranken

Durch die Überweisung von kleinen Summen unter 1.000 Euro leerten die Täter dann sein Konto - und umgingen so Sicherheitsmechanismen der Bank, die erst bei vierstelligen Beträgen greifen.

Als der Mann den Schaden erst einige Tage danach bemerkte, war es zu spät: Seine Ersparnisse waren nach Polizeiermittlungen zunächst an ein deutsches Konto und dann an eine Kryptobörse mit Sitz in Hongkong transferiert worden. Die Polizei ermittelt weiter.