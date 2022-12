Falscher Handwerker: 80-Jährige wird Opfer von Trickdiebstahl

Durch einen Trickdiebstahl hat ein angeblicher Handwerker von einer 80-jährigen Seniorin mehrere Tausend Euro erbeutet. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Obergiesing - Gerade Senioren gelten aus Sicht von Betrügern als leichte Opfer, um auf einfachem Wege an Bargeld oder Wertgegenstände zu kommen. Durch perfide Lügen und Tricks werden sie abgelenkt oder in die Irre geführt.

Wie sich das anfühlt, musste vergangene Woche auch eine 80-Jährige aus Obergiesing erleben. Die Rentnerin wurde Opfer eines Trickdiebstahls. Aufgefallen ist ihr das allerdings erst eine Woche später.

Trickbetrüger gibt sich als Handwerker aus

Wie sie am Samstag gegenüber der Polizei aussagte, habe sich der Vorfall am Freitag, den 9. Dezember gegen 11.30 Uhr ereignet. Zu diesem Zeitpunkt klingelte ein ihr unbekannter Mann an ihrer Wohnungstür und gab sich als Handwerker aus. Aus diesem Grund ließ die 80-Jährige den Mann in ihre Wohnung, wo er sie durch verschiedene Aufträge ablenkte.

Zweiter Täter entwendet Bargeld

Parallel dazu betrat ein zweiter Mann die Wohnung und entwendete mehrere Tausend Euro Bargeld, die in einem Schrank verstaut waren. Als sie den Diebstahl rund eine Woche später bemerkte, erstattete sie schließlich Anzeige. Zur Ermittlung des Täters sucht die Polizei nun Zeugen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 175 cm, ca. 30 Jahre alt, schlank, sprach hochdeutsch, westnordeuropäischer Typ, nackenlange Haare, trug berufstypische Kleidung für Handwerker.

Wer hat etwas Auffälliges bemerkt?

Zeugenaufruf: Wer hat im angegebenen Zeitraum in der Silberhornstraße / Deisenhofener Straße / Werinherstraße und Raintaler Straße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65 Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Warnhinweis der Polizei

In letzter Zeit kam es zu einer Häufung von Trickdiebstählen. Falsche Handwerker gaben vor, in Wohnungen Wasserdruck messen zu müssen bzw. nach einem Wasserrohrbruch in der Nachbarschaft nach dem Rechten sehen zu müssen. Teilweise wurde die Rückzahlung von zu viel bezahlten Gebühren als Aufhänger genutzt, um in die Wohnung der Senioren zu kommen. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut, keine fremden Personen in die Wohnung zu lassen. Rückzahlungen von Gebühren bzw. eine Einforderung von Nachzahlungen werden nicht an der Haustür erledigt.