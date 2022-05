Geld abheben mit dem Smartphone: Sparkasse München rüstet Automaten auf

235 Bankautomaten in der Stadt hat die Bank aufgerüstet - denn die Nachfrage steigt.

München - Im Supermarkt kann man schon länger mit dem Smartphone bezahlen - nun bietet auch die Stadtsparkasse München das Verfahren an vielen ihrer Automaten an.

Stadtsparkasse München: Kontaktlos Bargeld abheben

An 235 Geldautomaten im Geschäftsgebiet können Kunden mit ihrem Handy kontaktlos Bargeld abheben. Die Stadtsparkasse hat dafür die meisten ihrer Geldautomaten mit "Near Field Communication"-Technologie - kurz "NFC" - ausgestattet. So heißt die Technologie, die es den Verbrauchern erlaubt, an Kassen oder Automaten durch bloßes Vorhalten ihrer Karte oder ihres Smartphones die Rechnung zu zahlen.

Ob ein Automat oder Kartenlesegerät diese Technologie ermöglicht, erkennt man am zugehörigen Wellen-Logo. Diese Art zu zahlen (ohne die Karte in das Lesegerät stecken zu müssen) hat sich in den letzten Jahren in Deutschland durchgesetzt - wohl auch durch die Corona-Pandemie. Der Kontaktlos-Anteil aller Girocard-Zahlungen lag im Dezember 2021 bei 73 Prozent, schreibt die Stadtsparkasse.

Einzige Voraussetzung ist die digitale Sparkassen-Card

Wer kontaktlos mit dem Handy Geld abheben will, muss wenig mehr beachten, als beim klassischen Geldabheben mit der Karte. Die Stadtsparkasse erklärt: Einzige Voraussetzung für eine kontaktlose Transaktion ist, dass die digitale Sparkassen-Card in der App "Mobiles Bezahlen" (bei Android-Smartphones) oder in der Wallet App (bei Apple-Geräten) hinterlegt ist. Folgende Schritte sind zu beachten:

1. Das Smartphone entsperren und an die Schnittstelle des Geldautomaten halten.

2. Den Wunschvorgang auswählen, zum Beispiel "Geld auszahlen".

3. Dann noch die persönliche Karten-PIN über das PIN-Pad am Geldautomaten eingeben (wie immer) - fertig!