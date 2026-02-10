Gehaltscheck bei MAN: Das verdienen Mitarbeiter beim Lkw-Riesen
Der Lkw-Absatz in Europa sinkt, insbesondere in Deutschland. Das lässt auch den Münchner Hersteller MAN Truck & Bus nicht kalt: Die Absätze sind 2024 um 17 Prozent auf 96.000 Einheiten geschrumpft, der Umsatz um sieben Prozent auf 13,7 Milliarden Euro.
Trotzdem gehört der Konzern zu den Schwergewichten der Branche. Gehen damit auch dicke Brieftaschen der Beschäftigten einher? Die AZ schlüsselt es in ihrem neuen Serien-Teil auf.
MAN-Chef: Zwei Millionen Euro Jahresgehalt
Weil MAN eine 100-prozentige Tochter von Traton ist, muss der Konzern keine separaten Verdienstzahlen für seinen Vorstand veröffentlichen. Der Traton-Geschäftsbericht für 2024 gibt zumindest Aufschluss über das Gehalt des MAN-Vorstandsvorsitzenden, denn Alexander Vlaskamp ist zugleich Vorstandsmitglied von Traton. Als oberster Chef des Lkw-Herstellers erhält er keine gesonderte Vergütung. Sein Verdienst als Traton-Vorstandsmitglied beläuft sich auf 2,4 Millionen Euro – in etwa die Hälfte davon geht auf Tantiemen für die Erreichung von bestimmten Zielen zurück.
Der Lkw-Hersteller ist an den Flächentarifvertrag der Metall- und Elektroindustrie gebunden und unterliegt außerdem einem sogenannten Zukunftstarifvertrag, der die Arbeitsplätze der Beschäftigten bis 2035 absichern soll und zudem eine Erfolgsbeteiligung sowie die Zahlung von übertariflichen Leistungen sicherstellt.
Das tarifliche Zusatzgeld (T-ZUG) ist eine jährliche Sonderzahlung in der Metall- und Elektroindustrie, bei der die Beschäftigten durch T-ZUG A im Juli zusätzlich 27,5 Prozent ihres Monatsentgelts erhalten. Außerdem bekommen sie 26,5 Prozent des Eckentgelts gezahlt – das ist vereinfacht gesagt das „Standard-Gehalt“ für eine Entgeltgruppe.
MAN bietet betriebliche Altersvorsorge an
Für Beschäftigte mit Metall-Tarifvertrag ist zudem ein Urlaubsgeld vorgeschrieben, das rund 70 Prozent des Monatseinkommens entspricht, sowie ein gestaffeltes Weihnachtsgeld. Sechs Monate Betriebszugehörigkeit entsprechen 25 Prozent des Monatsverdiensts, zwölf Monate 35 Prozent, 24 Monate 45 Prozent und ab 36 Monaten sind es 55 Prozent.
Zu den Leistungen gehören außerdem eine "betriebliche Altersvorsorge und altersvorsorgewirksame Leistungen für inländische Mitarbeitende", wie das Unternehmen auf seiner Webseite wirbt. Je nach Entgeltgruppe zahlt MAN zwischen 2659 Euro und 6450 Euro Grundentgelt, wie aus der Tabelle der IG Metall hervorgeht. Für Spitzenpositionen und Spezialisten zahlt das Unternehmen vereinzelt auch über dem Tarifniveau.
Das Unternehmen erteilt über die genauen Löhne zwar selbst keine Auskunft, aber dafür die Online Plattform Kununu. Bei der können Arbeitnehmer die Höhe ihres Gehalts freiwillig angeben, woraus sich Durchschnittswerte für die einzelnen Berufsgruppen ergeben (siehe Tabelle). Das zeigt: Der Verdienst liegt im deutschlandweiten Vergleich in der Regel über dem Durchschnitt.
Gehaltstabelle: Jahresgehälter in der Produktion/Vertrieb
|Position
|Gehalt
|DiD (Durchschnitt in Deutschland)
|Vertriebsmitarbeiter
|75.800 Euro
|51.100 Euro
|Einkäufer
|69.900 Euro
|51.300 Euro
|Sachbearbeiter
|55.600 Euro
|41.900 Euro
|KFZ-Techniker
|55.500 Euro
|43.200 Euro
|Instandhaltungstechniker
|48.000 Euro
|47.300 Euro
|Schlosser
|45.600 Euro
|39.400 Euro
|Industriemechaniker
|45.200 Euro
|42.400 Euro
|Landmaschinenmechaniker
|44.700 Euro
|36.900 Euro
|KFZ-Mechaniker
|44.000 Euro
|36.100 Euro
|KFZ-Mechatroniker
|42.900 Euro
|35.200 Euro
|Logistiker
|39.400 Euro
|36.200 Euro
|Lagerist
|35.500 Euro
|31.500 Euro
Gehaltstabelle: Jahresgehälter in der Entwicklung
|Position
|Gehalt
|DiD (Durchschnitt in Deutschland)
|Ingenieur
|82.100 Euro
|68.300 Euro
|Entwicklungsingenieur
|78.700 Euro
|68.400 Euro
|Produktmanager
|74.300 Euro
|65.100 Euro
|Testingenieur
|73.400 Euro
|58.500 Euro
Gehaltstabelle: Jahresgehälter in der Leitung
|Position
|Gehalt
|DiD (Durchschnitt in Deutschland)
|Abteilungsleiter
|123.600 Euro
|72.400 Euro
|Vertriebsleiter
|109.300 Euro
|82.400 Euro
|Betriebsleiter
|96.000 Euro
|62.600 Euro
|Teamleiter
|91.100 Euro
|63.200 Euro
|Qualitätsmanager
|82.100 Euro
|53.600 Euro
|HR-Manager
|78.900 Euro
|56.000 Euro
|Projektmanager
|78.600 Euro
|62.100 Euro
- Themen:
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen