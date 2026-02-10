Gehaltscheck bei MAN: Das verdienen Mitarbeiter beim Lkw-Riesen

Der Lkw-Hersteller MAN ist eine dieser Münchner Firmen, die jeder kennt. Aber zahlt sie auch gut? Die AZ schlüsselt auf, wer wie viel verdient. Und welche finanziellen Vorteile Beschäftigte dort sonst noch haben.

Mitarbeiter von MAN arbeiten an Fahrerkabinen für Lkw im Werk in München. Die Jobs gelten dank Zukunftstarifvertrag bis 2035 als sicher.

Der Lkw-Absatz in Europa sinkt, insbesondere in Deutschland. Das lässt auch den Münchner Hersteller MAN Truck & Bus nicht kalt: Die Absätze sind 2024 um 17 Prozent auf 96.000 Einheiten geschrumpft, der Umsatz um sieben Prozent auf 13,7 Milliarden Euro.

Trotzdem gehört der Konzern zu den Schwergewichten der Branche. Gehen damit auch dicke Brieftaschen der Beschäftigten einher? Die AZ schlüsselt es in ihrem neuen Serien-Teil auf.

MAN-Chef: Zwei Millionen Euro Jahresgehalt

Weil MAN eine 100-prozentige Tochter von Traton ist, muss der Konzern keine separaten Verdienstzahlen für seinen Vorstand veröffentlichen. Der Traton-Geschäftsbericht für 2024 gibt zumindest Aufschluss über das Gehalt des MAN-Vorstandsvorsitzenden, denn Alexander Vlaskamp ist zugleich Vorstandsmitglied von Traton. Als oberster Chef des Lkw-Herstellers erhält er keine gesonderte Vergütung. Sein Verdienst als Traton-Vorstandsmitglied beläuft sich auf 2,4 Millionen Euro – in etwa die Hälfte davon geht auf Tantiemen für die Erreichung von bestimmten Zielen zurück.

Alexander Vlaskamp ist Vorstandvorsitzender MAN Truck & Bus. © Sven Hoppe (dpa)

Der Lkw-Hersteller ist an den Flächentarifvertrag der Metall- und Elektroindustrie gebunden und unterliegt außerdem einem sogenannten Zukunftstarifvertrag, der die Arbeitsplätze der Beschäftigten bis 2035 absichern soll und zudem eine Erfolgsbeteiligung sowie die Zahlung von übertariflichen Leistungen sicherstellt.

Das tarifliche Zusatzgeld (T-ZUG) ist eine jährliche Sonderzahlung in der Metall- und Elektroindustrie, bei der die Beschäftigten durch T-ZUG A im Juli zusätzlich 27,5 Prozent ihres Monatsentgelts erhalten. Außerdem bekommen sie 26,5 Prozent des Eckentgelts gezahlt – das ist vereinfacht gesagt das „Standard-Gehalt“ für eine Entgeltgruppe.

MAN bietet betriebliche Altersvorsorge an

Für Beschäftigte mit Metall-Tarifvertrag ist zudem ein Urlaubsgeld vorgeschrieben, das rund 70 Prozent des Monatseinkommens entspricht, sowie ein gestaffeltes Weihnachtsgeld. Sechs Monate Betriebszugehörigkeit entsprechen 25 Prozent des Monatsverdiensts, zwölf Monate 35 Prozent, 24 Monate 45 Prozent und ab 36 Monaten sind es 55 Prozent.

Eine LKW-Batterie steht im Werk in Nürnberg. Das Unternehmen will laut eigenen Angaben "noch weiter Tempo" bei der E-Mobilität machen. © Daniel Karmann (dpa)

Zu den Leistungen gehören außerdem eine "betriebliche Altersvorsorge und altersvorsorgewirksame Leistungen für inländische Mitarbeitende", wie das Unternehmen auf seiner Webseite wirbt. Je nach Entgeltgruppe zahlt MAN zwischen 2659 Euro und 6450 Euro Grundentgelt, wie aus der Tabelle der IG Metall hervorgeht. Für Spitzenpositionen und Spezialisten zahlt das Unternehmen vereinzelt auch über dem Tarifniveau.

Das Unternehmen erteilt über die genauen Löhne zwar selbst keine Auskunft, aber dafür die Online Plattform Kununu. Bei der können Arbeitnehmer die Höhe ihres Gehalts freiwillig angeben, woraus sich Durchschnittswerte für die einzelnen Berufsgruppen ergeben (siehe Tabelle). Das zeigt: Der Verdienst liegt im deutschlandweiten Vergleich in der Regel über dem Durchschnitt.

Gehaltstabelle: Jahresgehälter in der Produktion/Vertrieb

Position Gehalt DiD (Durchschnitt in Deutschland) Vertriebsmitarbeiter 75.800 Euro 51.100 Euro Einkäufer 69.900 Euro 51.300 Euro Sachbearbeiter 55.600 Euro 41.900 Euro KFZ-Techniker 55.500 Euro 43.200 Euro Instandhaltungstechniker 48.000 Euro 47.300 Euro Schlosser 45.600 Euro 39.400 Euro Industriemechaniker 45.200 Euro 42.400 Euro Landmaschinenmechaniker 44.700 Euro 36.900 Euro KFZ-Mechaniker 44.000 Euro 36.100 Euro KFZ-Mechatroniker 42.900 Euro 35.200 Euro Logistiker 39.400 Euro 36.200 Euro Lagerist 35.500 Euro 31.500 Euro

Gehaltstabelle: Jahresgehälter in der Entwicklung

Position Gehalt DiD (Durchschnitt in Deutschland) Ingenieur 82.100 Euro 68.300 Euro Entwicklungsingenieur 78.700 Euro 68.400 Euro Produktmanager 74.300 Euro 65.100 Euro Testingenieur 73.400 Euro 58.500 Euro

Gehaltstabelle: Jahresgehälter in der Leitung