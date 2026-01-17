Die Allianz im Gehaltscheck: So viel zahlt Münchens umsatzstärkster Konzern

Wer beim umsatzstärksten Konzern Münchens arbeitet, verdient im Branchenvergleich meist überdurchschnittlich. Wie hoch die Gehälter von Kaufmann über Versicherungsmathematiker bis hin zu Abteilungschef wirklich sind, zeigt die AZ.

Die Allianz ist der mit Abstand größte Versicherer in Deutschland. Auch in München steht das Unternehmen an der Spitze: Kein Konzern in München generiert so viel Umsatz – mit knapp 180 Milliarden Euro für das Jahr 2024 liegt der Konzern sogar noch vor BMW. Verdienen die 156.000 Mitarbeiter auch dementsprechend gut? Die AZ schlüsselt es in ihrem dritten Serien-Teil auf.

Die Chefs:

Zehn Mal "Wer wird Millionär?" gewinnen – oder ein Jahr für die Allianz SE als Vorstandsvorsitzender arbeiten. Oliver Bäte verdiente in 2024 rund zehn Millionen Euro: zwei Millionen als Grundvergütung, nochmal über zwei Millionen Euro als Jahresbonus, eine Million Pensionsaufwand und knapp fünf in Form eines Long-Term Incentive (zu Deutsch: langfristiger Anreiz), das heißt, Boni für langfristigen Unternehmenserfolg. Die Konzernziele hat er leicht übererfüllt.

Oliver Bäte ist bereits seit 2015 der Vorstandsvorsitzender des Versicherungskonzerns Allianz SE. © Sven Hoppe

Auch die anderen Vorstandsmitglieder haben einiges an Geld verdient: Neben Bäte erhielt Günther Thallinger – zuständig für Investment Management und Nachhaltigkeit – mit etwa 5,3 Millionen Euro am meisten. Der Rest des Vorstands bekam recht ähnliche Gehälter: Sie bewegten sich um die 2,7 Millionen Euro.

Wer im Aufsichtsrat sitzt, verdient als Vorsitzender 450.000 Euro, als Stellvertreter 225.000 Euro und als Mitglied 150.000 Euro.

Die Arbeitnehmer:

Wer bei der Allianz angestellt ist, verdient bei Vollzeitarbeit im Schnitt 98.000 Euro im Jahr, wie der Geschäftsbericht für 2024 zeigt. Wie für Konzerne dieser Größe üblich, zahlt Münchens umsatzstärkste Firma zwar übertariflich, orientiert sich aber an der Vereinbarung mit Verdi. Deren Tabelle zeigt, dass diese nach Berufserfahrung und Tarifgruppe – also den Grad der Qualifikation und Verantwortung – strukturiert ist. Berufseinsteiger mit den vergleichsweise einfachsten Aufgaben verdienen derzeit 3145 Euro pro Monat. Arbeitnehmer, die schon mindestens 14 Jahre lang in der Branche arbeiten und einer besonders anspruchsvollen Aufgabe mit Führungsverantwortung nachgehen, bekommen über 6000 Euro im Monat. Um es genau nach Berufen aufschlüsseln zu können, bedarf es der Daten der Online-Plattform Kununu, bei der Arbeitnehmer die Höhe ihres Gehalts angeben können, woraus sich Durchschnittswerte für die einzelnen Berufsgruppen ergeben.

Jahresgehälter im Kundenservice/Vertrieb:

Beruf Gehalt Durchschnitt in Deutschland (DiD) Schlüsselkundenbetreuer 84.200 Euro 73.100 Euro Maklerbetreuer 80.400 Euro 72.600 Euro Vorsorgeberater 72.300 Euro 69.900 Euro Außendienstmitarbeiter 58.600 Euro 52.300 Euro Vertriebsmitarbeiter 58.400 Euro 51.000 Euro Versicherungsberater 58.400 Euro 52.900 Euro Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen 53.400 Euro 49.900 Euro Sachbearbeiter 49.500 Euro 41.700 Euro Kundenberater 43.700 Euro 39.700 Euro Vertriebsassistent 36.900 Euro 40.200 Euro Kaufmann/-frau für Büromanagement 34.000 Euro 34.900 Euro

Wer als Versicherungsmathematiker für die Allianz arbeitet, verdient im Schnitt 88.000 Euro. Rund 10.000 Euro mehr als bei anderen Unternehmen. © IMAGO/Zoonar.com/Wolfilser

Jahresgehälter in der Entwicklung/bei den Spezialisten:

Beruf Gehalt Durchschnitt in Deutschland (DiD) Unternehmensberater 100.300 Euro 80.100 Euro Wirtschaftsprüfer 94.400 Euro 64.900 Euro Aktuar (Versicherungsmathematiker) 88.000 Euro 78.100 Euro Rechtsberater 85.800 Euro 82.500 Euro Produktverantwortlicher 84.100 Euro 73.800 Euro Risikomanager 83.700 Euro 76.500 Euro Aktienanalyst 80.700 Euro 65.500 Euro Controller 80.100 Euro 59.300 Euro Referent 74.200 Euro 74.200 Euro Versicherungs- und Risikoprüfer 77.200 Euro 72.500 Euro Business Analyst 71.700 Euro 64.900 Euro Softwareentwickler 67.600 Euro 60.300 Euro

Jahresgehälter in der Leitung:

Beruf Gehalt Durchschnitt in Deutschland (DiD) Abteilungsleiter 126.400 Euro 72.400 Euro Vertriebsleiter 95.800 Euro 82.500 Euro Geschäftsbereichsleiter 94.500 Euro 85.900 Euro Agenturleiter 85.000 Euro 84.300 Euro Führungskraft 89.200 Euro 75.600 Euro Teamleiter 80.100 Euro 63.000 Euro Projektmanager 76.300 Euro 61.900 Euro Personalleiter 70.400 Euro 55.900 Euro Leiter bei Schadensfällen 62.100 Euro 55.600 Euro

Die Allianz bietet eine betriebliche Altersvorsorge an, bei der Arbeitnehmer und Konzern jeweils 3,5 Prozent des Gehalts einzahlen. Dazu gehört neben einer Rente auch eine Berufsunfähigkeits- und Hinterbliebenenabsicherung. Außerdem bietet die Allianz ihren Angestellten Mitarbeiteraktien zu besonders günstigen Konditionen an (wird von Jahr zu Jahr entschieden).

Gemäß des Tarifvertrags gibt es zweimal pro Jahr im Mai und November Sonderzahlungen in Höhe von 50 bzw. 80 Prozent des Bruttogehalts. Außerdem erhalten Angestellte eine variable Vergütung von mindestens 0,72 bis maximal 1,12 Monatsgehältern – je nachdem, inwiefern die Allianz ihre Geschäftsjahresziele erreichen konnte.