Die Allianz im Gehaltscheck: So viel zahlt Münchens umsatzstärkster Konzern
Die Allianz ist der mit Abstand größte Versicherer in Deutschland. Auch in München steht das Unternehmen an der Spitze: Kein Konzern in München generiert so viel Umsatz – mit knapp 180 Milliarden Euro für das Jahr 2024 liegt der Konzern sogar noch vor BMW. Verdienen die 156.000 Mitarbeiter auch dementsprechend gut? Die AZ schlüsselt es in ihrem dritten Serien-Teil auf.
Die Chefs:
Zehn Mal "Wer wird Millionär?" gewinnen – oder ein Jahr für die Allianz SE als Vorstandsvorsitzender arbeiten. Oliver Bäte verdiente in 2024 rund zehn Millionen Euro: zwei Millionen als Grundvergütung, nochmal über zwei Millionen Euro als Jahresbonus, eine Million Pensionsaufwand und knapp fünf in Form eines Long-Term Incentive (zu Deutsch: langfristiger Anreiz), das heißt, Boni für langfristigen Unternehmenserfolg. Die Konzernziele hat er leicht übererfüllt.
Auch die anderen Vorstandsmitglieder haben einiges an Geld verdient: Neben Bäte erhielt Günther Thallinger – zuständig für Investment Management und Nachhaltigkeit – mit etwa 5,3 Millionen Euro am meisten. Der Rest des Vorstands bekam recht ähnliche Gehälter: Sie bewegten sich um die 2,7 Millionen Euro.
Wer im Aufsichtsrat sitzt, verdient als Vorsitzender 450.000 Euro, als Stellvertreter 225.000 Euro und als Mitglied 150.000 Euro.
Die Arbeitnehmer:
Wer bei der Allianz angestellt ist, verdient bei Vollzeitarbeit im Schnitt 98.000 Euro im Jahr, wie der Geschäftsbericht für 2024 zeigt. Wie für Konzerne dieser Größe üblich, zahlt Münchens umsatzstärkste Firma zwar übertariflich, orientiert sich aber an der Vereinbarung mit Verdi. Deren Tabelle zeigt, dass diese nach Berufserfahrung und Tarifgruppe – also den Grad der Qualifikation und Verantwortung – strukturiert ist. Berufseinsteiger mit den vergleichsweise einfachsten Aufgaben verdienen derzeit 3145 Euro pro Monat. Arbeitnehmer, die schon mindestens 14 Jahre lang in der Branche arbeiten und einer besonders anspruchsvollen Aufgabe mit Führungsverantwortung nachgehen, bekommen über 6000 Euro im Monat. Um es genau nach Berufen aufschlüsseln zu können, bedarf es der Daten der Online-Plattform Kununu, bei der Arbeitnehmer die Höhe ihres Gehalts angeben können, woraus sich Durchschnittswerte für die einzelnen Berufsgruppen ergeben.
Jahresgehälter im Kundenservice/Vertrieb:
|Beruf
|Gehalt
|Durchschnitt in Deutschland (DiD)
|Schlüsselkundenbetreuer
|84.200 Euro
|73.100 Euro
|Maklerbetreuer
|80.400 Euro
|72.600 Euro
|Vorsorgeberater
|72.300 Euro
|69.900 Euro
|Außendienstmitarbeiter
|58.600 Euro
|52.300 Euro
|Vertriebsmitarbeiter
|58.400 Euro
|51.000 Euro
|Versicherungsberater
|58.400 Euro
|52.900 Euro
|Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen
|53.400 Euro
|49.900 Euro
|Sachbearbeiter
|49.500 Euro
|41.700 Euro
|Kundenberater
|43.700 Euro
|39.700 Euro
|Vertriebsassistent
|36.900 Euro
|40.200 Euro
|Kaufmann/-frau für Büromanagement
|34.000 Euro
|34.900 Euro
Jahresgehälter in der Entwicklung/bei den Spezialisten:
|Beruf
|Gehalt
|Durchschnitt in Deutschland (DiD)
|Unternehmensberater
|100.300 Euro
|80.100 Euro
|Wirtschaftsprüfer
|94.400 Euro
|64.900 Euro
|Aktuar (Versicherungsmathematiker)
|88.000 Euro
|78.100 Euro
|Rechtsberater
|85.800 Euro
|82.500 Euro
|Produktverantwortlicher
|84.100 Euro
|73.800 Euro
|Risikomanager
|83.700 Euro
|76.500 Euro
|Aktienanalyst
|80.700 Euro
|65.500 Euro
|Controller
|80.100 Euro
|59.300 Euro
|Referent
|74.200 Euro
|74.200 Euro
|Versicherungs- und Risikoprüfer
|77.200 Euro
|72.500 Euro
|Business Analyst
|71.700 Euro
|64.900 Euro
|Softwareentwickler
|67.600 Euro
|60.300 Euro
Jahresgehälter in der Leitung:
|Beruf
|Gehalt
|Durchschnitt in Deutschland (DiD)
|Abteilungsleiter
|126.400 Euro
|72.400 Euro
|Vertriebsleiter
|95.800 Euro
|82.500 Euro
|Geschäftsbereichsleiter
|94.500 Euro
|85.900 Euro
|Agenturleiter
|85.000 Euro
|84.300 Euro
|Führungskraft
|89.200 Euro
|75.600 Euro
|Teamleiter
|80.100 Euro
|63.000 Euro
|Projektmanager
|76.300 Euro
|61.900 Euro
|Personalleiter
|70.400 Euro
|55.900 Euro
|Leiter bei Schadensfällen
|62.100 Euro
|55.600 Euro
Die Allianz bietet eine betriebliche Altersvorsorge an, bei der Arbeitnehmer und Konzern jeweils 3,5 Prozent des Gehalts einzahlen. Dazu gehört neben einer Rente auch eine Berufsunfähigkeits- und Hinterbliebenenabsicherung. Außerdem bietet die Allianz ihren Angestellten Mitarbeiteraktien zu besonders günstigen Konditionen an (wird von Jahr zu Jahr entschieden).
Gemäß des Tarifvertrags gibt es zweimal pro Jahr im Mai und November Sonderzahlungen in Höhe von 50 bzw. 80 Prozent des Bruttogehalts. Außerdem erhalten Angestellte eine variable Vergütung von mindestens 0,72 bis maximal 1,12 Monatsgehältern – je nachdem, inwiefern die Allianz ihre Geschäftsjahresziele erreichen konnte.
