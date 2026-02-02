Arbeiten bei Infineon: Das zahlt der Münchner Chiphersteller

Der Halbleiterhersteller gehört zu den acht im Dax notierten Aktienunternehmen der Region München. Das klingt nach satten Gewinnen und hohen Gehältern – doch wie viel von den Milliarden landet am Ende wirklich auf den Konten der Angestellten? Die AZ schlüsselt es auf.

In Neubiberg bei München ist der Hauptsitz von Infineon Technologies. Das Unternehmen setzt unter anderem auf Boni, um Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten.

Infineon Technologies könnte als Weltmarktführer von Leistungshalbleitern in den kommenden Jahren vom KI-Hype profitieren. Wenngleich die Aktiengesellschaft mit Sitz in Neubiberg beim Umsatz in 2025 ein Minus von zwei Prozent hinnehmen musste, beläuft sich dieser trotzdem auf 14,7 Milliarden Euro. Über ein Viertel davon fließen in Löhne und Gehälter – aber wie viel Geld wandert in die Taschen der einzelnen Beschäftigten? Die AZ hat es in ihrem neuen Serien-Teil aufgeschlüsselt.

Die Chefs

Wer an der Spitze eines börsennotierten Unternehmens steht, nagt freilich nicht am Hungertuch. Der Vorstandsvorsitzende Jochen Hanebeck strich im Geschäftsjahr 2025 rund 2,7 Millionen Euro ein. Etwa 1,45 Millionen Euro erhielt er fix, 1,1 Millionen Euro in Form von kurz- und langfristigen Boni- und Prämienzahlungen – hätte er die festgesetzten Ziele erreicht, wären insgesamt vier Millionen Euro für Hanebeck drin gewesen. Auf Platz zwei der höchsten Gehälter folgt das langjährige Vorstandsmitglied Sven Schneider (2,2 Millionen Euro). Die restlichen Vorstandsmitglieder verdienten zwischen 1,3 und 1,4 Millionen Euro.

Jochen Hanebeck, Vorstandsvorsitzender der Infineon Technologies AG, hält während der Präsentation der Jahreszahlen 2025 des Halbleiterunternehmens einen Waver mit Ionenfallen-Quantenprozessoren in den Händen. © Peter Kneffel

Die Aufsichtsratsmitglieder erhalten – insofern sie die volle feste Vergütung ausgezahlt bekommen – zwischen 114.000 Euro und 239.000 Euro, der Vorstand 305.000 Euro. Die feste Grundvergütung in Höhe von 100.000 Euro soll künftig zudem um 10.000 Euro aufgestockt werden.

Die Arbeitnehmer

Wer einen Job bei Infineon hat, verdient im Schnitt 67.608 Euro, wie sich anhand des Geschäftsberichts für 2025 berechnen lässt. Der Großkonzern ist in Deutschland größtenteils an Tarifverträge mit der IG Metall gebunden, unter anderem am Standort München. Die Gehälter orientieren sich dabei am Tarifvertrag der Metall- und Elektroindustrie: Das 15-stufige Entgeltsystem von Infineon deckt sich in den ersten zwölf Stufen in etwa mit den Entgeltgruppen der Gewerkschaft, wie diese auf AZ-Anfrage mitteilt. Teil des Tarifvertrags ist auch Urlaubsgeld (rund 70 Prozent des Monatseinkommens) sowie gestaffeltes Weihnachtsgeld je nach Länge der Betriebszugehörigkeit (bis zu 55 Prozent).

Gehaltstabelle: Jahresgehälter in der Produktion

Position Gehalt DiD

(Durchschnitt in Deutschland) Prozessingenieur 68.900 Euro 65.200 Euro Betriebsmittelkonstrukteur 59.000 Euro 59.200 Euro Instandhaltungstechniker 49.700 Euro 47.300 Euro Maschinenführer 49.700 Euro 38.400 Euro Elektroniker 48.900 Euro 41.400 Euro Operator 42.900 Euro 41.500 Euro Mechatroniker 42.900 Euro 41.400 Euro Mikrotechnologe 42.400 Euro 40.600 Euro

Mitarbeiter des Chipkonzerns Infineon arbeiten im Reinraum der Chipfabrik in Dresden. Wer bei Infineon arbeitet, verdient im Schnitt rund 67.000 Euro im Jahr. © Robert Michael

Gehaltstabelle: Jahresgehälter in der Entwicklung

Position Gehalt DiD

(Durchschnitt in Deutschland) Physiker 92.200 Euro 69.200 Euro Forschungsingenieur 91.800 Euro 69.100 Euro Entwicklungsingenieur 86.600 Euro 68.400 Euro Elektroingenieur 82.800 Euro 65.900 Euro Ingenieur 80.900 Euro 68.300 Euro Softwareentwickler 70.900 Euro 60.500 Euro

Wie für große Unternehmen üblich zahlt Infineon auch übertariflich – das trifft laut IG Metall in Neubiberg auf etwa ein Drittel der Beschäftigten zu, die im Jahr sechsstellig und noch mehr verdienen (siehe Tabelle). Das Unternehmen schreibt auf seiner Webseite, es lege "Wert auf eine wettbewerbsfähige und marktgerechte Vergütung", um Spitzenkräfte zu gewinnen und zu halten. Und bietet zusätzliche finanzielle Vorteile, wie etwa eine Erfolgsbeteiligung. Das heißt, Mitarbeiter erhalten Boni, wenn die Geschäftsbereiche oder das Unternehmen als solches wirtschaftlich erfolgreich sind. Beschäftigte profitieren außerdem vom langfristigen Erfolg der Firma in Form von Aktien, die sie im Rahmen von langfristigen Bonusprogrammen erhalten.

Gehaltstabelle: Jahresgehälter in der Leitung

Position Gehalt DiD Leiter Forschung und Entwicklung 121.400 Euro 99.600 Euro Leitender Ingenieur 117.300 Euro 97.200 Euro Manager 109.700 Euro 79.800 Euro Projektmanager 91.000 Euro 62.100 Euro Qualitätsmanager 82.100 Euro 53.600 Euro Teamleiter 78.900 Euro 63.200 Euro Marketing Manager 75.000 Euro 49.800 Euro Supply Chain Manager 71.100 Euro 59.100 Euro HR-Manager 68.000 Euro 56.000 Euro

Und dann wäre da noch die von Infineon finanzierte betriebliche Altersvorsorge, die das Unternehmen ab Renteneintritt (oder in Fall von Tod oder Arbeitsunfähigkeit) in der Regel in zwölf Jahresraten auszahlt. Infineon richtet dafür ein persönliches Konto ein, auf das vollständig vom Unternehmen getragene Beiträge eingezahlt und jährlich verzinst werden. Wie viel Geld sich dadurch inzwischen angesammelt hat, erfahren Mitarbeiter über jährliche Kontoauszüge.