Gefährlicher Leichtsinn: Boot-Pärchen in München mit Helikopter aus Isar gerettet

Diese Schlauchbootfahrt hätte tödlich enden können: Am Montagnachmittag hat sich ein junges Pärchen mit einem Schlauchboot in Lebensgefahr gebracht. Die beiden strandeten am Wehr in Großhesselohe.

26. Juli 2021 - 18:03 Uhr | AZ

Thomas Gaulke 10 Bilder von der Rettungsaktion: Im Einsatz waren auch die Feuerwehr und die Wasserwacht. Thomas Gaulke 10 Mit einem Hubschrauber musste die Frau gerettet werden. Thomas Gaulke 10 Ihr Partner konnte sich auf die Wehrmauer retten. Thomas Gaulke 10 Die Isar führt derzeit immer noch viel Wasser. Thomas Gaulke 10 Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Thomas Gaulke 10 Der Mann konnte sich mittels einer Leiter der Feuerwehr nach oben retten. Thomas Gaulke 10 Die beiden hatten wohl die Strömung unterschätzt. Thomas Gaulke 10 Auch das Boot wurde geborgen. Thomas Gaulke 10 Mit diesem Paddelboot waren die beiden unterwegs. Thomas Gaulke 10 Die Isar führt auch viel Treibgut mit sich.

Großhesselohe - Kaum sind die schlimmsten Unwetter verzogen, unterschätzen viele Wassersportler die immer noch schnelle Fließgeschwindigkeit der Isar. So hat sich auch Montagnachmittag ein junges Pärchen mit einem Schlauchboot in Lebensgefahr gebracht. Unmittelbar neben einer geöffneten Schleuse strandete das Boot neben Treibgut an einer geschlossenen Schleusenwand. Passanten bemerkten den Notfall und alarmierten die Retter. Sofort wurden zahlreiche Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr, der Wasserwacht, der Berufsfeuerwehr München und ein Rettungshubschrauber alarmiert. Hubschrauber rettet Bootsfahrer in Großhesselohe Die Frau konnte vom Hubschrauber aus mit einer Winde aus dem Boot gezogen werden, während sich zeitgleich der Mann auf die Staumauer retten konnte. Von dort aus musste er über eine Steckleiter, gesichert von der Feuerwehr, auf den Wehrsteg klettern. Der Mann konnte sich mittels einer Leiter der Feuerwehr nach oben retten. © Thomas Gaulke Lesen Sie auch Isar-Hochwasser in München: Surfer-Video sorgt für Aufsehen X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand, aber den Schrecken werden die beiden wohl lange nicht mehr vergessen. Auf der Isar gilt in München derzeit noch ein Bootsfahrverbot. Im Landkreis München ist dieses allerdings mittlerweile wieder aufgehoben.