G7-Proteste in München: "Die Zeitenwende muss beendet werden"

Ein Bündnis aus Naturschützern und politischen Aktivisten protestiert am Samstag in München gegen den G7-Gipfel in Elmau. 20.000 Demonstranten werden erwartet.

20. Juni 2022 - 19:18 Uhr | Hüseyin Ince

Schwenk in die Vergangenheit: G7-Proteste am 4. Juni 2015 am Münchner Stachus. © Sven Hoppe/dpa