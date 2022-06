G7-Demo in München: 3.000 Polizisten – schwarzer Block erwartet

Beim G7-Protest am Samstag in München erwartet die Polizei mehr als die 20.000 angemeldeten Teilnehmer. Für "kreative und friedliche Demonstrationsformen" gebe es Raum – "Störungen durch Gewalt, Sachbeschädigungen und anderen Rechtsverstöße wird die Münchner Polizei nicht tolerieren", so die Polizei im Vorfeld.

23. Juni 2022 - 16:23 Uhr | AZ/dpa

Auch am Samstag wird wieder demonstriert wie hier beim G7-Protest am 4. Juni 2015 am Münchner Stachus. (Archivbild) © Sven Hoppe/dpa