Für 20,5 Millionen: Haus in der Münchner Dreimühlenstraße zum Verkauf

Auf einem Immobilienportal ist für wenige Tage das Haus in der Dreimühlenstraße 30 zum Kauf inseriert. Geworben wurde auch mit einer vorliegenden Baugenehmigung für das Dachgesschoss - und damit verbundenen Mehreinnahmen.

Isarvorstadt - "Denkmalgeschütztes und repräsentatives Mehrfamilienhaus von Privat", so lautete die Anzeige, die für mehrere Tage auf einer einschlägigen Immobilienplattform geschaltet war.

Das mittlerweile gelöschte Inserat. © screenshot AZ

Angeboten wurde dort das Wohnhaus in der Dreimühlenstraße 30. Kaufpreis: 20,5 Millionen Euro. Im Beschreibungstext heißt es, dass eine "Baugenehmemigung für das Dachgeschoss über 240 Quadratmeter" vorliege, was eine "zusätzliche Jahresmiete von 90.000 Euro" bedeute.

Anzeige für Haus in der Dreimühlenstraße ist deaktiviert

Mittlerweile ist das Inserat wieder offline - das Haus ist also entweder bereits verkauft oder der Anbieter hat es aus anderweitigen Gründen deaktiviert.

Angeboten hatte das Haus zwar ein Privatmann, allerdings handelte es sich dabei nach AZ-Informationen nicht um die Eigentümer. Eine Anfrage der AZ diesbezüglich blieb unbeantwortet.

Der Bezirksausschuss-Vorsitzende Benoît Blaser (Grüne) teilt mit, dass der BA nicht über den privaten Verkauf von Immobilien informiert wird. "Dementsprechend begleiten wir der Verkaufsprozess nicht", so Blaser.

Keine Vorkaufsrechtsanfrage beim Kommunalreferat

Zwar liegt das Haus in einem Erhaltungssatzungsgebiet, eine Vorkaufsrechtsanfrage sei aber bis dato noch nicht ans Kommunalreferat gestellt worden, teilt eine Sprecherin auf AZ-Anfrage mit. Das mag auch daran liegen, dass der in der Annonce beschriebene Dachgeschossausbau nicht genehmigungspflichtig seitens der Stadt ist.

Hintergrund ist, dass in Erhaltungssatzungsgebieten bauliche Maßnahmen oder Modernisierungen nicht zu einem überdurchschnittlichen Standard der Wohnungen führen dürfen. Ob dies der Fall ist, wird durch das Sozialreferat überprüft. Die Genehmigungspflicht gilt für bauliche Änderungen, Nutzungsänderungen und den Rückbau bzw. Abbruch von Wohnraum. "Nicht genehmigungspflichtig sind grundsätzlich reine Instandsetzungsmaßnahmen, der Ausbau eines Dachgeschosses oder Änderungen an Räumen, die nicht zu Wohnzwecken genutzt werden", so die Stadt.