München weiter an der Spitze - Eigentum wird immer teurer

Die Eigentumspreise in München steigen weiter rasant an. Die bayerische Landeshauptstadt bleibt mit Abstand an der Spitze der teuersten Großstädte in Deutschland.

15. Juli 2021 - 15:01 Uhr | AZ

München bleibt die teuerste Stadt Deutschlands. (Archivbild) © imago images/Fotostand