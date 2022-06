Frieren wegen Gaskrise: Münchner Bäder werden kälter

Die Gaskrise verschärft sich, das kriegt man jetzt auch in München an der eigenen Haut zu spüren: Die SWM senken die Wassertemperatur ihrer Bäder.

München - Wenn der Bundeswirtschaftsminister Habeck dazu aufruft, wird das offenbar auch in München gehört: Die Stadtwerke (SWM) haben sich dazu entschlossen, die Mindesttemperaturen in den Freibädern auf 22 Grad zu senken. Das haben die SWM am Mittwoch mitgeteilt.

Münchner Bäder: Temperaturen runter

In allen Freibädern inkl. Dantestadion wird die Temperatur gesenkt. Ausgenommen sind die Attraktions- und Kinderbereiche, wo eine separate Steuerung möglich ist, dort wird die Temperatur beibehalten.

Auch die Temperatur in den Hallenbädern (inklusive Attraktionsbecken im Dantestadion) wird gesenkt: von aktuell maximal 34 auf 30 Grad.

Auch Hallenbäder werden kühler

Im Hallenbad des Michaelibads, das laut SWM einzige, das noch mit Gas versorgt wird, wird zusätzlich das Schwimmerbecken von maximal 27 auf 25 heruntergesetzt.

Wie warm – oder eben kalt – das Wasser aktuell ist, kann man nachlesen.