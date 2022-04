Friedensbündnis ruft zum Münchner Ostermarsch auf

Hunderte Teilnehmer treffen sich Samstag am Marienplatz zur Demo in der City.

München - Mindestens 500 Menschen werden am Samstagvormittag zum Münchner Ostermarsch erwartet.

Es könnten aber auch deutlich mehr Menschen werden. In einem Aufruf des Friedensbündnisses heißt es: "Wir verurteilen den völkerrechtswidrigen russischen Angriff auf die Ukraine auf das Schärfste. Russland muss alle Kriegshandlungen sofort beenden."

Die Friedensbewegung fordert einen Waffenstillstand und einen Rückzug aller russischen Truppen. Die Organisatoren des Marschs lehnen aber auch die Sanktionen des Westens ab. Die träfen vor allem nur die Bevölkerung.

Die Reaktionen der Nato, insbesondere Waffenlieferungen an die Ukraine, lehnt das Friedensbündnis ab, ebenso wie die angekündigte Modernisierung der Bundeswehr in Höhe von 100 Milliarden Euro.

Um 10 Uhr beginnt am Samstag in der Dreifaltigkeitskirche in der Parcellistraße ein Gottesdienst. 11.15 Uhr ist die Auftaktkundgebung am Marienplatz. Um 12 Uhr wird der Demozug starten. Die Abschlusskundgebung ist für 13.30 Uhr am Marienplatz geplant.