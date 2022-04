München spendet insgesamt 3,4 Millionen Euro für die Ukraine

Über 2,4 Millionen Euro haben die Münchner bisher auf das Spendenkonto der Stadt überwiesen, um die Ukraine zu unterstützen. Die Stadt legt noch eine Million obendrauf.

Flüchtlinge aus der Ukraine werden nach ihrer Ankunft am Hauptbahnhof von Mitarbeitern der Caritas und freiwilligen Helfern empfangen.

München - Eine erste Zwischenbilanz hat ergeben: Über 2,4 Millionen Euro haben die Münchner bislang auf das Spendenkonto der Stadt überwiesen, um die Ukraine zu unterstützen. Wie die Stadt nun mitteilt, wird sie eine weitere Million dazugeben.

München spendet Fahrzeuge und Hilfsgüter für Kiew

Mehr als 1,3 Millionen Euro sind bereits in Unterstützungsprojekte geflossen, insbesondere in der Münchner Partnerstadt Kiew, aber auch für Geflüchtete hier in München. Weitere 250.000 Euro sind für die Lieferung von Transportfahrzeugen nach Kiew verplant. Für rund 940.000 Euro wurden Hilfsgüter, Medikamente, aber auch gebrauchte Sankas und Splitterschutzwesten gekauft.

Hilfe für Geflüchtete in München

Für die Hilfe vor Ort wurden mehr als 380.000 Euro aus dem Spendentopf verwendet. Das beinhaltet unter anderem die Erstverpflegung am Infopoint der Caritas, die psychologische Betreuung, Deutschkurse und Gesundheitsberatung durch das Frauen-Gesundheitszentrum.

Das Spendenkonto ist nach wie vor geöffnet, Spenden können auf folgendes Konto getätigt werden:

Stadtsparkasse München, IBAN DE86 7015 0000 0000 2030 00, Verwendungszweck: "Solidarität Ukraine".