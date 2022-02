Freundin mit Deko-Gewehr bedroht: Polizei nimmt Mann fest

In Untersendling ist am Montagmorgen ein Beziehungsstreit eskaliert. Ein Mann bedrohte seine Partnerin mit einem Gewehr, das sich später als Attrappe entpuppte.

Sendling - Am Montagmorgen ist in Untersendling ein Beziehungsstreit eskaliert. Wie die Polizei berichtet, meldeten Nachbarn, dass sich ein Mann mit einer Langwaffe Zugang zu einer Wohnung verschafft habe.

Vor Ort trafen die Beamten einen 29-Jährigen und seine 21-jährige Partnerin an. Es stellte sich heraus, dass der 29-Jährige mit der Waffe im Treppenhaus gesehen worden war. Das Gewehr, eine Dekorationswaffe, hatte er in einem in der Nähe geparkten Auto versteckt.

Mit Deko-Waffe bedroht: Polizei nimmt Mann fest

Gegen den Mann liegt nun eine Anzeige wegen Bedrohung und einer Ordnungswidrigkeit nach dem Waffengesetz vor. Die Polizei hat die weitern Ermittlungen übernommen.